Ruba una mattonella dalla Reggia di Caserta: turista nei guai

Beni culturali italiani ancora a rischio, stavolta tocca alla Reggia di Caserta, depredata di una delle piastrelle che compone una sala ottocentesca da parte di un visitatore. I fatti risalgono al mese scorso, ma solo oggi le autorità hanno deciso di diffondere la notizia, dato che il colpevole è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri.

L'episodio

L'allarme è scattato alle ore 15 dello scorso 16 marzo 2023. Fondamentali le telecamere di sorveglianza presenti all'interno della Reggia, che hanno ripreso il responsabile all'opera. Dopo essersi spostato da solo per gli appartamenti reali, l'uomo ha prelevato una piastrella dal pavimento di una delle sale del palazzo. Per la precisione, una volta introdottosi nella Sala delle Battaglie, il soggetto ha calpestato una mattonella decoesa e, dopo aver riflettuto un momento, si è accucciato per prelevarla e portarla via con sé, a mo' di souvenir.

Deciso a portarsi via il bottino, l'uomo ha anche pensato di avvolgere la mattonella in una busta gialla, ma l'operazione non è servita allo scopo, anzi, ha forse peggiorato la sua posizione.

Una volta chiusa la Reggia e terminato l'orario delle visite, il coordinatore del servizio di vigilanza del palazzo ha effettuato l'usuale giro di controllo e si è immediatamente accorto della mattonella mancante. Sono stati così allertati i carabinieri della compagnia di Caserta, che hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell'edificio per verificare quanto accaduto. Il sistema di sicurezza ha svolto egregiamente il proprio compito, tanto che dalle immagini è stato facile risalire all'identità del ladro, perfettamente ripreso dall'occhio della telecamera.

Nell'assoluto silenzio dei media, i carabineri hanno dunque provveduto a rintracciare il soggetto, agendo in fretta. Il timore, infatti, era che la preziosa mattonella potesse essere venduta al mercato nero e sparire così dai radar delle forze dell'ordine.

Denunciato un 42enne

A finire nel mirino degli inquirenti un 42enne di Castel Volturno (Caserta). L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri, che hanno subito effettuato una perquisizione presso il suo domicilio. Proprio nel corso dei controlli è stata rinvenuta la mattonella, già imbustata, catalogata e probabilmente pronta alla vendita.

Il manufatto è stato consegnato dal capitano Pietro Tribuzio, comandante della compagnia Carabinieri di Caserta, al direttore della Reggia Tiziana Maffei. La mattonella tornerà immediatamente al suo posto, nella splendida sala ottocentesca del palazzo. Quanto al 42enne, nei suoi confronti è scattata una denuncia per furto di beni culturali.