Ruba offerte in chiesa: il parroco pubblica la sua foto su Facebook

Chissà forse avrà pensato che oltre Dio a vedere le sue azioni non ci fosse nessuno. Del resto altre persone in chiesa non ve ne erano. E invece lo sconosciuto che ha rubato del denaro custodito in un luogo di culto non aveva fatto i conti con la moderna tecnologia. Perché a riprendere il suo gesto vi era una telecamera di videosorveglianza.

La triste storia arriva da Sarno, cittadina della provincia di Salerno. Un uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, è entrato nella chiesa Santuario Maria Santissima delle Tre Corone e ha rubato offerte per un totale di circa 1.500 euro. Il malintenzionato non avrebbe avuto particolari problemi a realizzare il proprio piano. Lo sconosciuto, però, non aveva pensato alla presenza delle telecamere di videosorveglianza interna che lo hanno ripreso in azione.

Il parroco, agendo come un investigatore, appena capito che era sparito del denaro ha deciso di guardare le riprese delle telecamere. Una idea che avrebbe dato i suoi frutti. Attraverdo le immagini il religioso avrebbe individuato un sospetto. E così deciso di realizzare un fermo immagine dello sconosciuto, pubblicando la sua foto sui canali social della chiesa. "Ecco il malvivente che ha scassinato e rubato in chiesa. Chiunque lo riconosce e abbia la benché minima notizia venga a riferirla per favore", ha scritto il parroco a corredo dell’immagine.

Vi è anche un altro particolare. Da quanto si apprende, il sospettato, qualche giorno prima del furto, sarebbe andato in chiesa per confessarsi. Non si sa se questa azione sia stata dettata da sinceri sentimenti di penitenza. Possibile, ma non certo, che si sia trattato solo di uno stratagemma per studiare il posto e capire come e quando colpire.

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno accertare se l'uomo ripreso dalle telecamere sia davvero il responsabile dell'azione. Dopo il furto, il ladro sarebbe scappato in sella a una bicicletta. Anche il percorso effettuato dall'uomo sul mezzo a due ruote sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le immagini sono ora al vaglio degli inquirenti.