Rubano un albero di Natale e lo trascinano per strada. Il video choc

Dopo aver rubato un albero di Natale lo trascinano per strada percorrendo una lunga distanza in sella al proprio scooter e creando situazioni di pericolo al traffico con la loro guida spericolata: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini annuncia su Facebook di aver sporto denuncia nei confronti dei due responsabili, per ora ignoti.

I fatti

I giovani, entrambi senza casco, sarebbero entrati in azione nella serata dello scorso sabato, intorno alla mezzanotte. Dopo essersi impossessati di un albero di Natale di grandi dimensioni, rubato in via Nazionale delle Puglie a Casoria, si sono lanciati in una folle corsa verso il centro di Napoli in mezzo al traffico. A riprendere la scena un automobilista che ha incrociato i responsabili per strada: l'uomo, che avrebbe tentato invano di fermare i ragazzini, ha successivamente inoltrato il video al rappresentante di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Il furto dell'albero è tuttavia solo l'inizio dell'azione sconsiderata compiuta dai responsabili, i quali si dirigono a tutta velocità verso le vie del centro di Napoli, trascinando dietro di sè la pianta e non curandosi di compiere azioni in grado di mettere in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti. Tra semafori rossi bruciati e invasione di corsie preferenziali, i protagonisti del video sfrecciano passando dinanzi al carcere di Poggioreale e proseguono almeno fino a piazza Nazionale, dove, come raccontato da Borrelli, riescono a far perdere le proprie tracce.

"Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell'ordine per risalire agli autori di questo gesto criminale" , ha commentato il rappresentante di Europa Verde, "non solo per il furto in sé ma soprattutto per i pericoli causati a loro stessi e a quanti avrebbero potuto avere la sventura di trovarsi sulla loro strada" . Una pratica, quella immortalata nel video, da tempo tristemente nota, che andrebbe "stroncata sul nascere con un controllo serrato sul territorio e pene esemplari per chi compie questi reati in spregio alla sicurezza pubblica".

La segnalazione del ministro