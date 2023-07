Rubano Suv da 100mila euro: auto ritrovata grazie al gps

Era fine maggio quando a Piazzolla di Nola, un comune in provincia di Napoli, era scomparso un Suv. Capita, purtroppo. I criminali non esitano a prendere tutto ciò che possono. E per farlo non guardano in faccia a nessuno. In quell’occasione, poi, il bottino era decisamente ghiotto. L’auto in questione era, infatti, una Range Rover Sport dal valore di circa 100mila euro. La vittima del furto con ogni probabilità si era messo l’anima in pace, certo di non rivedere più la vettura sparita nel nulla. E invece ecco la clamorosa sorpresa.

A causa di un incredibile passo falso compiuto da sconosciuti fuorilegge l’auto è stata ritrovata. E c’è chi ora rischia grosso. Ma andiamo con ordine. Dopo il furto, racconta Fanpage, sulla vettura erano stati cancellati tutti gli elementi identificativi. Una operazione necessaria per far sì che il mezzo non potesse essere riconosciuto. Targa cambiata, carta di circolazione nuova (ma falsa) e numero di telaio ribattuto e modificato.

L’obiettivo, probabilmente, era quello di rimettere in circolazione il mezzo. Eppure, in modo ingenuo, chi ha compiuto il lavoro ha probabilmente dimenticato un elemento di vitale importanza: il trasmettitore gps. Questo strumento, infatti, non era stato bloccato o rimosso da chi stava "lavorando" sull’auto. Un errore clamoroso. Un male per i malviventi ma un bene per la vittima del furto. Perché proprio grazie al gps è stata rintracciata l’auto.

Quando il Suv è tornato in strada è stato immediatamente individuato da una società che gestisce una rete di gps installati a fini assicurativi. Gli operatori, senza perdere del tempo prezioso, hanno segnalato gli spostamenti del mezzo ai carabinieri. I militari hanno, così, hanno raggiunto il punto indicato in cui l'auto risultava essere stata parcheggiata. Un luogo non troppo lontano dall’area dove l’auto era stata rubata. Il Suv si trovava, infatti, davanti a un hotel situato in via San Francesco a Patria a Qualiano, in provincia di Napoli.

A bordo del mezzo vi era un 45enne di origini marocchine. Dopo tutti gli accertamenti del caso sul veicolo, l'uomo è stato fermato. Lo straniero ora dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio.