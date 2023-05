Sabato da incubo per i treni a Roma: convogli bloccati dopo il guasto

Caos in stazione a Roma da questa mattina. Sul nodo ferroviario in direzione nord si è infatti verificato un guasto alla linea elettrica, individuato tra Roma Tiburtina e Settebagni, e ciò ha portato a un blocco e al conseguente accumulo di ritardi.

Un sabato mattina davvero in salita per i passeggeri, costretti ad attendere ore, alcuni anche fermi sulle banchine. Si parla di attese anche fino a tre ore. La situazione è davvero drammatica.

Il guasto

Secondo quanto riportato da RomaToday, che sta seguendo attentamente la vicenda, ci sarebbe anche il Frecciarossa 9620, partito da Roma Termini intorno alle 9:25 in direzione Milano, fra i convogli bloccati sull'anello ferroviario di Roma. Passata Tiburtina, il treno si è fermato, ed è così da ore. Rimasto senza elettricità dopo che sono caduti dei cavi corrente, il convoglio non è più riuscito a ripartire. Al momento i tecnici ferroviari sono al lavoro per cercare di ripristinare la circolazione, che sta riprendendo in questi minuti con molta fatica.

Tante le testimonianze raccontate sui social. Sul treno bloccato stavano viaggiando tantissimi tifosi della Lazio diretti a Milano, dove deve svolgersi la partita Milan-Lazio (ore 15). Dopo il blocco del convoglio, alcune persone sono uscite, assiepandosi sui binari. Si parla di centinaia di passeggeri. Secondo quanto si apprende, una persona ha accusato un malore, ed è stata prontamente soccorsa dagli altri viaggiatori.

Stando ad alcune testimonianze, una pattuglia di carabinieri sarebbe arrivata a Settebagni. Nel frattempo si sono accumulati fino a 120 minuti di ritardo. Ad essere coinvolti 30 treni delle Fs Alta Velocità, InterCity e Regionali coinvol.

Le polemiche

Sui social si susseguono le informazioni. Molti si lamentano di non essere sufficientemente informati. " Siamo bloccati da tre ore in treno senza corrente, bagni intasati, senza acqua e senza aria condizionata. Vergogna ", è il racconto di un utente. " Ancora bloccati diversi tifosi, fermi sotto il sole con temperature che hanno raggiunto i 40° ", si legge ancora.

Intorno alle tredici, fanno sapere le autorità ferroviarie, il guasto sarebbe stato risolto, e l'elettricità è potuta tornare sui treni. Il guasto, fa sapere il Gruppo Ferrovie dello Stato, è stato causato dal passaggio dell'Intercity 533. " L'arresto dell'Ic e la mancata alimentazione elettrica hanno determinato anche lo stop di altri treni, sempre nel medesimo tratto di linea ", si legge nella nota, come riportato dal Quotidiano Nazionale.

Italo ha annunciato che un rimborso del 100% sul costo del biglietto sarà garantito ai viaggiatori.