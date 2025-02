Sala cancella i parcheggi gratuiti. Così vuole azzerare la sosta libera a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano sempre più sprovvista di parcheggi gratuti. Presto, se le cose procederanno in questo modo, trovare una sosta con le strisce bianche sarà un autentico miraggio, dato che il Comune pare proprio intenzionato a ridurle in maniera progressiva. Attualmente la città dispone di circa 300 mila parcheggi, di cui 100mila restano gratuiti, ma per quanto ancora?

Sta facendo discutere il piano dell'amministrazione Sala, un piano che prevede la graduale diminuzione delle soste bianche in favore dei parcheggi a strisce blu o gialle, vale a dire aree di sosta a pagamento oppure destinate ai residenti. Stando agli ultimi dati, dei 300mila parcheggi presenti nel capoluogo meneghino circa 180mila risultano regolamentati. Il 37,2% sono a pagamento, mentre il 18,2% spettano ai residenti. Ciò che resta, ovvero il 39%, sono ancora gratuiti, ma questo durerà ancora per poco. La giunta di Beppe Sala, infatti, li sta riducendo un po' alla volta.

Del resto, le strisce blu garantiscono al Comune un importante incasso. Si parla di almeno 30milioni l'anno. Cifra che aumenterà come le soste blu cresceranno di numero. I prezzi sono importanti. Una sosta in Area C costa ben 3 euro l'ora. E non finisce qui. Fra le voci che circolano, c'è anche quella secondo la quale si starebbe pensando di applicare una tariffa maggiorata per i Suv di grosse dimensioni (ossia sopra le 1,6 tonnellate).

"Tutti gli ambiti della città saranno segnati da strisce blu o gialle a seconda delle esigenze. In ogni caso i residenti potranno parcheggiare sempre", ha dichiarato Arianna Censi, assessore alla Mobilità, nel corso dell'ultimo consiglio del Municipio 8.

Una cosa è certa, se il piano del Comune sarà attuato, la città subirà un vero e proprio cambiamento che potrebbe non piacere proprio a tutti. Uno dei primi obiettivi, a quanto pare, sarebbe quello di intervenire nelle aree vicine alle stazioni della M4.

Una squadra di tecnici si trova già al lavoro per individuare le nuove aeree destinate alla sosta a pagamento.

Il piano parcheggi dovrebbe essere completato entro l'estate, quando passerà all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione.