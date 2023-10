Sale la protesta per il prezzo degli Skipass degli atleti: "Discriminati dalla Valle d'Aosta"

Scendono 'in pista' i genitori degli atleti VDA, che si scagliano contro la Valle d'Aosta per la politica delle tariffe differenziate degli skipass stagionali per i residenti e non residenti, da parte dell'ente gestore degli impianti a fune della Regione Valle d'Aosta. Lo fanno con una petizione da firmare su Change.org, spiegando in una lunga lettera le loro ragioni.

I prezzi della discordia

Il problema coinvolge oltre 1.500 atleti, con a seguito tutto il loro nucleo familiare, che hanno seconde case in Valle d’Aosta. Si tratta per la maggior parte di famiglie che frequentano la regione da 2/3 generazioni e che hanno contribuito in modo importante alla crescita, non solo economica della Regione. " Attualmente il biglietto stagionale per gli atleti under 18 residenti costa 83 euro e per gli atleti non residenti 1050 euro. Questa differenza appare alquanto discriminatoria nei confronti di atleti iscritti nello stesso Sciclub e allo stesso Comitato Regionale ", scrivono i genitori.

Sempre secondo questi: " La discriminazione basata sulla residenza va contro i principi di equità e uguaglianza che dovrebbero essere fondamentali in qualsiasi servizio pubblico o privato e soprattutto sportivo ". In principio ad originare la differenziazione tariffaria era il diritto allo studio, ma ora appare discriminatoria se si considera che gli atleti sono minorenni e regolarmente tesserati per le società locali.

" I nostri ragazzi hanno scelto la Valle d’ Aosta per realizzare il loro sogno sportivo e che nel gareggiare a livello nazionale vengono chiamati dai media e dalla federazione quali "atleti valdostani", portando lustro, onore e soprattutto punteggi che portano, nelle graduatorie nazionali, la Valle d’ Aosta ad ottimi livelli sportivi " spiegano indignati. L'esempio riportato dalle famiglie è quello di un atleta valdostano che se vincesse fuori dai confini della regione, rappresenterebbe con pari dignità lo sci club di appartenenza, l'ASIVA (Associazione sport invernali Val d'Aosta, ndr), e la regione, a prescindere che sia residente in Regione oppure no.