Sale sulla motoslitta per fare una foto, ma il mezzo si muove e lo travolge: grave un bimbo di 7 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragico incidente nella località di San Martino di Castrozza, comune della provincia autonoma di Trento, dove un bimbo di 7 anni è stato travolto da una motoslitta sulla quale avrebbe dovuto posare per una foto: il mezzo, in quel momento posteggiato, si è mosso improvvisamente all'indietro, travolgendo il piccolo e spingendolo in un dirupo a bordo pista alto circa 5 metri.

Stando a quanto riferito dalle autorità, tuttora impegnate nella ricostruzione dell'esatta dinamica della vicenda e alla ricerca di eventuali responsabilità, i fatti si sono verificati sulle piste da sci della Tognola a San Martino di Castrozza, dove la famiglia del bambino, residente a Padova, si trovava per una vacanza. Vedendo una motoslitta posteggiata, il papà del bimbo ha pensato di posizionarlo sul sedile in modo da scattare una foto ricordo caratteristica, e fin lì tutto bene. D'improvviso, o perché il piccolo ha toccato qualcosa in quel mentre o per il fatto che la motoslitta non era bloccata a dovere, il mezzo si è mosso all'indietro e si è capovolto, travolgendo senza possibilità di scampo il piccolo e trascinandolo verso un dirupo a bordo pista.

Il tutto dinanzi agli occhi attoniti e terrorizzati dei suoi genitori, che hanno fatto scattare l'allarme chiedendo un urgente intervento dei soccorsi: secondo quanto riportato dalla stampa locale, né il padre né la madre della vittima hanno riportato ferite. A causa del peso del mezzo che lo ha investito e del volo di circa 5 metri, il bambino avrebbe subito uno schiacciamento dell'addome e la frattura del bacino. Dopo la telefonata al 112, arrivata all'incirca alle ore 15.30, i soccorritori sono entrati immediatamente in azione, e il bimbo, in gravi condizioni, è stato caricato a bordo dell'elicottero di Trentino emergenza per essere trasportato in codice rosso presso l'ospedale Santa Chiara di Trento, più attrezzato per affrontare una situazione del genere. Il personale medico del nosocomio ha sottoposto il piccolo paziente a un intervento chirurgico della durata di circa un'ora, dopo di che ha disposto il suo ricovero nel reparto di Rianimazione, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Come detto le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi sul posto e stanno interrogando i testimoni per ricostruire la dinamica , e in particolar modo comprendere per quale motivo il mezzo posteggiato si sia mosso: sul caso stanno lavorando alacremente i carabinieri del comando di Cavalese sotto il coordinamento del comandante Daniele Di Vincenzo.