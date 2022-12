Salvini punta su Fontana e "scommette" 4 miliardi

Conto alla rovescia per le elezioni regionali in Lombardia, «mancano 58 giorni al 12 e 13 febbraio» ricorda Matteo Salvini a «LombardiAmo» la kermesse che lancia la campagna elettorale della Lega per la candidatura di Attilio Fontana. «Il centrodestra governa bene in Lombardia da decenni, è la prima in classifica sotto tanti aspetti. L'unico rischio quindi che corriamo è sederci. Io non ho paura degli avversari, soprattutto quando vedo chi sono - continua il vicepremier e ministro delle Infrastrutture - abbiamo 58 giorni da vivere con entusiasmo, con il sorriso. Lasciamo da parte rancori inutili: se il centrodestra non si divide non ce n'è per nessuno - continua -. In Lombardia e nel Lazio possiamo vincere. Su questo io e Giorgia siamo convinti e determinati. Avremo squadre all'altezza». Ricordando i 4 miliardi di investimenti per le 24 opere pubbliche stradali che verranno realizzate in Nord Italia, tra cui la Lombardia, il leader della Lega, milanista da sempre, ha voluto ribadire la sua posizione sul progetto di San Siro: «Noi abbiamo assolutamente bisogno di uno stadio nuovo, moderno, sicuro ed efficiente. Ognuno si occupi del suo mestiere». Il riferimento è all'annuncio del sottosegretario ai Beni culturali Vittorio Sgarbi di aver dato il via alle pratiche per vincolare il Meazza. Così ce n'è anche per il sindaco Beppe Sala che ha chiuso la città con Area B: «Non si tutela l'ambiente chiudendo la città. Se un cittadino non ha i soldi per cambiare l'auto non è certo un pericoloso sovversivo - attacca salvini -, al contrario permettiamogli di andare a lavorare così l'anno prossimo avrà i soldi per cambiare auto». Ecco quindi la cifra della campagna lùmbard: sorridere e non rispondere agli insulti. «Majorino e Moratti passano il tempo a insultare, io chiedo ai militanti: non perdiamo neanche 30 secondi con rabbia tempo e gelosia». E sull'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, per Salvini «la Lombardia è una terra che guarda avanti dove c'è gente che ha voglia di lavorare e non di campare di assistenza. Hanno rotto le scatole alla Lega per anni trovando zero, mentre c'erano alcuni paesi islamici che pare dessero milioni di euro in contanti a gente che andava e veniva». «Attilio Fontana merita di essere riconfermato anche solo per il fatto di avere conquistato le Olimpiadi invernali 2026» per Massimiliano Romeo, capogruppo della lega al Senato: saranno 6,78 miliardi gli investimenti infrastrutturali che rimarranno come eredità del territorio» ricorda il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli. La forza della Lombardia? Sta tutta nelle poche parole di Attilio Fontana: «La Lombardia è stata lasciata sola davanti la pandemia - ricorda - abbiamo avuto direttive sbagliate, abbiamo sofferto in silenzio, ma poi siamo ripartiti con coraggio. Ed è questa la forza della nostra regione che ci porterà a governare altri decenni».