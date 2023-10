Sangue sulle strade a Torino: 16enne investita e morta sul colpo

Era nel fiore degli anni ed era ospite di una comunità torinese per donne e minori dove in tanti le volevano bene, ma un impatto con un’auto ha spezzato la sua vita e i suoi sogni. Questo è ciò che è successo a una ragazzina di 16 anni, originaria dell’Ucraina, mentre attraversava la strada la mattina di venerdì, intorno alle 7, in una zona non troppo distante dal centro di Torino. L’auto che ha investito l’adolescente è una Volkswagen Bora e alla sua guida c’era un uomo che si è subito fermato per prestare soccorso alla 16enne.

La dinamica dell’incidente è ancora incerta ma l'attraversamento in cui la giovane ha perso la vita è noto per essere un posto dove gli scontri tra pedoni e automobilisti sono frequenti e, un anno fa, il consiglio comunale aveva votato una mozione che impegnava l'amministrazione comunale a installare un semaforo fisso per il passaggio, soprattutto negli orari, di maggior affluenza.

L’incidente

La 16enne si era svegliata molto presto e dopo essersi preparata per uscire si era recata in corso Casale, in zona Madonna del Pilone, non distante da dove si trova la comunità di cui era ospite. Quando la ragazza si trovava all’altezza del civico 246 del corso ed era in procinto di attraversare l’incrocio con via Signorelli, una macchina l’ha presa in pieno. Dalle prime ricostruzioni, è difficile affermare se l’adolescente stava attraversando sulle strisce pedonali o lontana da queste, ma il conducente della Volkswagen sembra che non l’abbia vista a causa della pioggia copiosa che, in queste ore, sta interessando il capoluogo torinese. L’impatto sarebbe stato piuttosto forte se si considera che lo specchietto anteriore sinistro dell’auto era rotto, così come il paraurti dallo stesso lato e il parabrezza era incrinato. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi ma gli operatori del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Le segnalazioni e l’intervento comunale

Come riporta il Corriere della Sera, i genitori dell'associazione "Crescendo", che si occupa di istruzione parentale nella scuola all'angolo tra corso Casale e via Signorelli, avevano segnalato la pericolosità dell'attraversamento. Ludovica Mutino, responsabile dell’associazione, ha dichiarato: “Alcune settimane fa un ragazzino delle comunità è stato investito nello stesso punto, fortunatamente senza conseguenze. Lo scorso hanno un'auto aveva travolto un cane. L'attraversamento è mal segnalato: c'è un indicatore lampeggiante ma è poco visibile. La ragazza arrivava dalla comunità qui accanto, e stamattina era buio e pioveva” .