Savona, aggredisce una donna poi la rissa col poliziotto: l'attacco choc dello straniero

Arriva da Albissola Marina, in provincia di Savona, la notizia di un nuovo caso di violenza in strada: un cittadino straniero senza fissa dimora ha infatti aggredito senza alcuna ragione una donna, sferrandole un pugno sulla testa. Non pago, il soggetto si è anche scagliato contro gli uomini in divisa accorsi per proteggere la vittima.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di venerdì 10 maggio, sulla passeggiata di Albissola. La donna stava procedendo tranquilla lungo la sua strada, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questo, senza neppure alcun apparente motivo, l'ha aggredita, sferrandole un pugno in testa. Naturalmente il gesto è stato notato da chi si trovava sul posto ed è stato dato l'allarme.

Proprio in quel momento, fra l'altro, un assistente della polizia di Stato della sezione Polizia Stradale di Savona si trovava nelle vicinanze e aveva visto tutto. L'uomo, libero dal servizio ma non per questo indifferente a quanto accaduto, si è subito precipitato a soccorre la donna, in evidente stato di sofferenza. Dopo aver ascoltato il suo breve racconto, il poliziotto si è subito messo sulle tracce dell'aggressore, trovato in poco tempo. Lo straniero, consapevole di ciò che aveva fatto, stava cercando di allontanarsi rapidamente dal posto, ma l'agente lo ha fermato, qualificandosi. A quel punto il facinoroso ha perso le staffe, dando di matto.

Dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, si è scagliato anche contro l'agente fuori servizio, cercando di prenderlo a pugni e a testate. Il poliziotto è però riuscito a tenergli testa. Si è dunque generata una furiosa colluttazione, conclusasi poi con il fermo dello straniero. Nel frattempo, infatti, erano arrivati sia gli agenti della polizia locale che una pattuglia dei carabinieri di Albisola.

Il provvedimento

Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Quanto al poliziotto fuori servizio, l'uomo ha riportato una lesione alla mano e delle escoriazioni al volto, cosa che gli è valsa una prognosi di 25 giorni.