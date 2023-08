Sbalzata dalla giostra "swing": 14enne in gravi condizioni a Taranto

Un terribile incidente si è verificato durante la serata di ieri, mercoledì 16 agosto, all'interno del piccolo Luna Park allestito a San Pietro in Bevagna, località balneare che si affaccia sulla costa ionica appartenente al comune di Manduria, in provincia di Taranto. Una ragazza di 14 anni, originaria di Ferrara, è stata infatti sbalzata da una giostra "swing" durante il suo giro, rovinando a terra. Nel ricadere, la giovane, proiettata verso l'alto senza poter fare nulla per evitarlo, ha prima urtato violentemente contro alcune strutture di metallo collocate ai lati della giostra e quindi contro il terreno. La 14enne, che ha perso i sensi dopo l'incidente, è stata prontamente soccorsa da un medico fuori servizio che si trovava sul posto, il quale ha praticato un massaggio cardiaco per tentare di rianimarla, sotto lo sguardo attonito dei presenti e dei genitori della ragazzina.

Poco dopo al Luna Park di San Pietro in Bevagna sono giunte due ambulanze del 118 partite da Manduria e Avetrana e poi un'automedica fatta arrivare da Francavilla Fontana. I sanitari, dopo aver stabilizzato la giovane paziente, hanno provveduto a trasportarla in ambulanza in codice rosso presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

La ragazza, tuttora ricoverata all'interno del reparto di neurochirurgia del nosocomio, ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma toracico e un trauma facciale. La prognosi resta riservata.

Oltre alle ambulanze del 118, sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della Compagnia di Manduria, i quali hanno recintato l'area per poter effettuare i primi rilievi e dare avvio alle indagini sul caso. La giostra, denominata "Swing" è stata successivamente sottoposta a sequestro su disposizione firmata dal magistrato di turno alla procura della Repubblica di Taranto. Le cause dell'incidente restano tuttora ignote, e sarà compito degli inquirenti ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Secondo una prima ipotesi la 14enne, che si trovava sulla giostra del Luna Park in compagnia del padre, sarebbe stata sbalzata dal piccolo abitacolo e quindi proiettata verso l'alto proprio durante la parte più veloce del giro.