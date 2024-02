Sbranata dal proprio cane, tragedia a Pesaro Urbino. Morta una donna

Arriva da Mercatino Conca (Pesaro Urbino) la notizia di un nuovo caso di aggressione da parte di una cane. Stavolta a perdere la vita è stata la proprietaria dell'animale, una donna di 80 anni, che non ha potuto nulla contro la stazza e la forza di quello che avrebbe invece dovuto essere un compagno fedele. Il marito della vittima, accorso per salvarla, non ha purtroppo potuto fare nulla. La comunità è sotto choc.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio risale al pomeriggio di oggi, giovedì 29 febbraio, intorno alle ore 17.00. L'80enne Gianna Canova si trovava sulla soglia della propria casa, sita a Mercatino Conca, e stava fumando una sigaretta, quando è stata puntata dal proprio cane, un esemplare di pastore maremmano. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato all'assalto, ma a un tratto l'animale le si è lanciato addosso, gettandola a terra e azzannandola alla testa.

Purtroppo sono bastati pochi istanti. Malgrado il tempestivo intervento del marito, Italo Schiavi, che al momento dell'aggressione si trovava in cucina, il cane ha ucciso con ferocia la proprietaria. L'uomo è riuscito ad allontanare il cane, che non lo ha aggredito e lo ha seguito nel recinto. Quanto all'anziana, è spirata sotto gli occhi del coniuge. Quest'ultimo, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, che hanno trovato la vittima stesa a terra in una pozza di sangue. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso.

Le indagini

A raggiungere la zona sono stati anche i carabinieri della stazione locale, che si sono occupati di eseguire i necessari rilievi. Gli inquirenti indagheranno per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, indispensabili per ricostruire quanto accaduto. Il cane è stato sedato e poi portato via dai veterinari della Ast locale.

Il marito della vittima ha dichiarato che l'animale non aveva mai dato segnali di aggressività. Tuttavia pare che proprio lo stesso maremmano lo avesse morso a una mano tempo prima. Sul caso indaga la procura della Repubblica di Urbino, e pare molto probabile che l'animale verrà abbattuto. L'esemplare si trovava con la famiglia da 7 anni.

Le parole del sindaco