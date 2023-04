Scene da Far West a Napoli: rissa in centro e un'auto piomba sulle persone

Una violenta rissa con tanto di auto che piomba a tutta velocità su alcune persone: le immagini di quanto accaduto qualche giorno fa a Napoli a breve distanza da Santa Lucia stanno facendo rapidamente il giro del web.

Il video, diffuso dall'agenzia Dire, è stato postato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che denuncia una situazione oramai totalmente fuori controllo, in una zona peraltro da troppo tempo "infestata da parcheggiatori abusivi violenti, spacciatori, rapinatori e scippatori" . L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio dello scorso sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, quando la furiosa lite, di cui non sono fino ad ora note le cause, esplode nel pieno centro di Napoli, in via Generale Giordano Orsini, a breve distanza dalla sede della Regione Campania e da Santa Lucia.

Scene da far west, con insulti ed esplicite minacce tra i coinvolti nell'alterco. "Ti devo sparare" grida uno dei presenti ad un'altra persona. Un uomo passa dalle parole ai fatti e fora gli pneumatici di un taxi mentre un secondo individuo tenta di fermarlo e lo spinge via. Dopo le minacce di morte e una serie di spintoni, dal nulla appare una vettura che piomba a tutta velocità sui presenti, con la chiara intenzione di metterli sotto. Tutto questo mentre dai balconi delle case circostanti alcuni cittadini osservano increduli la scena. Così come risultano tuttora ignote le motivazioni alla base dell'alterco, altrettanto non si conoscono le condizioni delle persone rimaste coinvolte nella rissa o di quelle colpite dall'auto, né tantomeno se vi sia stato o meno un intervento sul posto delle forze dell'ordine.