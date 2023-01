Schianto fatale contro un muro: muiono tre giovanissimi, uno in gravi condizioni

È pesantissimo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto quest'oggi a Massafra, in provincia di Taranto: a perdere la vita sono tre giovani, due deceduti sul colpo e uno poco dopo l'arrivo sul posto dei soccorritori. Il quarto ragazzo che si trovava in auto al momento del terribile impatto è al momento ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa, i ragazzi si trovavano tutti a bordo di una Opel Corsa di colore grigio chiaro, e stavano percorrendo la strada provinciale che mette in collegamento i due centri della provincia di Taranto Martina Franca e Massafra. Il terribile schianto sarebbe avvenuto a circa un chilometro da Massafra, a breve distanza dal centro abitato e nei pressi di un ex ristorante.

Sono all'incirca le ore 19:30, quando il conducente perde improvvisamente il controllo del mezzo e la vettura sbanda, forse anche a causa dell'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia caduta in tutta la serata. L'impatto con un muretto di cemento collocato a bordo strada è particolarmente violento, tanto che due dei giovani nell'abitacolo muoiono sul colpo. Si tratterebbe del 20enne Leonardo Carucci e della sorella di appena 13 anni. Il ragazzo di 19 anni alla guida dell'Opel Corsa, invece, sarebbe deceduto proprio poco dopo l'arrivo degli uomini del 118 sul luogo dell'incidente stradale.

È stato invece trasportato d'urgenza presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto l'unico dei ragazzi ancora in vita: si tratterebbe, stando a quanto riportato da Agi, del figlio della consigliera comunale di opposizione di Massafra, Teresa D'Errico (Lista Santoro). Quest'ultimo, tuttora in prognosi riservata, ha riportato un trauma cranico commotivo e fratture agli arti superiori e inferiori, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita, stando agli ultimi dati diffusi.

Oltre alle ambulanze del 118, sul luogo si sono precipitati anche i vigili del fuoco, gli uomini della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Massafra. I militari si sono occupati fin da subito di raccogliere indizi per chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente, procedendo a effettuare tutti i rilievi. Per poter procedere con i soccorsi e con le indagini, e infine, ma solo successivamente, con la rimozione del mezzo, è stato necessario interrompere la viabilità lungo il tratto della strada provinciale interessato.