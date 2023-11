Bisarca contro pulmino di turisti: schianto mortale vicino Roma

È di un morto e otto feriti, di cui quattro in gravi condizioni, il bilancio del terribile incidente che si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 13 novembre, lungo l'autostrada A12 Roma Civitavecchia nel tratto compreso fra le uscite di Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord in direzione della strada statale 1.

Stando a quanto riferito dai Vigili del fuoco, l'impatto tra i due mezzi è avvenuto intorno alle ore 13.00, all'altezza del chilometro 55 del tratto stradale in direzione Roma. Un minivan, a bordo del quale si trovava una comitiva di turisti di nazionalità statunitense da poco scesi da una nave da crociera attraccata al porto di Civitavecchia, è stato tamponato da una bisarca. Lo scontro è stato particolarmente violento, e a causa dell'impatto il pulmino è stato scaraventato contro il guardrail. Il bilancio provvisorio è di un morto e otto feriti, di cui almeno quattro in gravi condizioni.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, la 17A da Civitavecchia e la 26A da Cerveteri, hanno provveduto ad estrarre i dieci passeggeri dalle lamiere contorte del caravan, affidandoli poi alle cure del personale medico accorso sul luogo della tragedia. Al chilometro 55 della Civitavecchia-Roma sono giunte diverse ambulanze dell'Ares (Azienda regionale emergenza sanitaria): allertati anche due elicotteri, che si sono occupati di trasferire celermente in volo i quattro feriti che si trovavano in condizioni più gravi.

Niente da fare, purtroppo, per un uomo di 84 anni originario di New York, già deceduto al momento dell'arrivo dei soccorsi: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre a lui, a bordo del pulmino si trovavano altri sette turisti suoi connazionali, l'autista e un accompagnatore.

A bloccare temporaneamente il traffico per effettuare i rilievi del caso e dare avvio alle indagini per risalire a eventuali responsabilità nel terribile incidente sono stati gli uomini della polizia stradale. Il tratto compreso tra Civitavecchia sud e lo svincolo nord in direzione della via Aurelia è rimasto chiuso all'incirca per tre ore, provocando delle lunghe code. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza entrambi i mezzi coinvolti nello schianto, poi spostati dal luogo dell'incidente. Rimangono ovviamente ancora tutte da chiarire le dinamiche della tragedia: stando alle prime ricostruzioni effettuate, sarebbe stata la bisarca a innescare la carambola del caravan, tamponandolo in modo violento e facendolo finire sul guardrail.