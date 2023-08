Schiuma bianca, ecco come sono le strade di Roma dopo il ciclone "Circe"

Un fiume di schiuma bianca e densa ha invaso ieri le strade di Roma dopo il passaggio del ciclone Circe che ha provocato venti forti una bomba d'acqua sulla Capitale. Tra l'incredulità degli abitanti e degli automobilisti si è subito cercato di capire di cosa si trattasse. Decine di post sui social mostravano questo "insolito fenomeno" riversarsi su tombini ostruiti, mescolarsi alla spazzatura, o formare letteralmente un fiume portato dall'acqua dell'intensa pioggia.

Non si tratta di semplice inquinamento

Si è subito pensato all'inquinamento della città dovuto anche alle settimane di intenso calore che non hanno permesso alle polveri sottili di depositarsi, ma gli esperti hanno dato una spiegazione diversa a questo fenomeno insolito. Si tratterebbe sempre di inquinamento, ma di origine biologica e organica, formato da tutta una serie si sostanze oleose degli scarichi delle automobili, mescolate alla sporcizia, foglie, pollini e resudiui alimentari che si trovano sull'asfalto e vengono inglobati dall'acqua. Praticamente: " Maggiore è la sporcizia -spiegano gli esperti - maggiore è la schiuma che si forma ".

Centinaia le segnalazioni

Sono state centinaia le segnalazioni da parte della popolazione, alcuni incuriositi e altri anche preoccupati, dalla scivolosa patina formata dal letale miscuglio. Così come centinaia le immagini postate sui social che mostravano lo stato delle strade, da Ostia all'Eur fino a Roma Nord. In realtà, ammesso che i tombini non fossero ostruiti, e a Roma erano centinaia, si è tattato di una sorta di pulizia profonda. dovuta alla forza dell'acqua che impattando sull'asfalto, ha "lavato a fondo" le strade.

Attenzione però

Quando accade però questo fenomeno, bisogna fare massima attenzione alla guida, perché la schiuma è piena di residui oleosi degli scarichi dei veicoli che nel tempo si depositano tra i grani dell'asfalto. In condizioni di asciutto nessun problema perché non restano in superficie, ma quando arriva la pioggia dopo un lungo periodo di clima asciuto, vengono riportati a galla dell'acqua piovana. Come succede proprio con la maionese o la panna si "montano", inglobando gli altri resudui, formando una schiuma estremamente scivolosa.