Il sonar, poi la scoperta sul fondale: spunta un relitto misterioso a Sciacca

La scoperta risale a quasi un mese fa, il 17 marzo 2023: grazie a un'immagine ad altissima risoluzione catturata da un Side Scan Sonar, ossia un apparato per la ricerca e la mappatura nei fondali marini, al largo del mare di Sciacca (7,5 miglia) è stato rilevato un corpo sommerso molto simile al relitto di un aereo. La notizia è stata divulgata da un comunicato stampa dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che ha provato a ricostruire i fatti.

Di cosa si tratta

" L’immagine acustica visualizzata sul monitor ha mostrato una forma assimilabile a un relitto di un aereo, lungo circa 20 metri e con apertura alare di circa 30 metri ", scrive l'Istituto: la scoperta è stata effettuata da un gruppo di geologia marina dell’Università degli Studi di Palermo che da alcuni mesi sta lavorando per " una campagna oceanografica di acquisizione di dati geofisici nello specchio di mare antistante Sciacca ", in provincia di Agrigento. Al momento, dicono i ricercatori, non è stato possibile capire quale sia l'esatto modello, non si sa nulla sulla provenienza e nemmeno se al suo interno siano ancora presenti, potenzialmente, resti umani o di guerra. " Sono stati per questo allertati tutti gli organi di competenza in modo da preservare il relitto e gli eventuali rinvenimenti e mettere in sicurezza l’area", hanno aggiunto.

Un altro relitto

Ma non è finita qui perché, nello stesso tratto di mare poco a largo di Sciacca, il gruppo di geologia marina ha appreso della presenza del relitto di un altro aereo di cui questa volta si sanno molte più informazioni: è un " Savoia Marchetti risalente alla II Guerra Mondiale, abbattuto da caccia inglesi il 14 Agosto 1942, le cui caratteristiche non sembrano corrispondere al relitto rinvenuto lo scorso marzo". Insomma, due aerei diversi ma molto vicini l'uno all'altro restano un mistero che verrà probabilmente sciolto nelle prossime settimane.

L'ipotesi sul primo aereo

Un'ipotesi per quanto riguarda il primo relitto è stata formulata dal prof. Gregory Alegi, che insegna Storia degli Stati Uniti alla Luiss di Roma. " Le certezze sono che l’apparecchio è tutto metallico, si tratta di un bimotore a propulsione radiale con un’ala a forte allungamenti. Direi che non è un velivolo italiano e nemmeno britannico. Potrebbe trattarsi di un Douglas A.26 'Invader', ci somiglia parecchio", ha dichiarato al Corriere.it dopo aver studiato attentamente la foto.