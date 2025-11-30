Scontro tra auto nel cosentino. Morti due ventenni, quattro feriti

Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, nel cosentino. Due auto, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106. Ad avere la peggio gli occupanti della Panda su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Per due i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli occupanti della Mito non sono gravi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Trebisacce, Corigliano-Rossano e la Pet di Cassano Ionio. I medici hanno tentato di rianimare i 2 feriti più gravi, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, ma poi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli altri due feriti gravi sono stati trasportati all'ospedale di Cosenza. Gli altri due sono stati portati negli ospedali di Corigliano-Rossano. L'impatto, particolarmente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cassano e il medico legale per i primi accertamenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire rilievi e messa in sicurezza.