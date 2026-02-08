Scontro tra un battello e due gondole nelle acque del Canal Grande, paura a Venezia: 8 feriti

Paura a Venezia, dove a causa di un incidente tra un mezzo pubblico e due gondole avvenuto nelle acque del Canal Grande, si sono registrati 8 feriti.

Lo scontro si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, all'altezza del Ponte di Rialto. Sono all'incirca le ore 11.00, quando il battello di linea appartenente alla compagnia "Alilaguna" travolge le due piccole imbarcazioni che in quel momento stavano transitando nelle vicinanze del celebre ponte: a quanto pare il conducente avrebbe perso il controllo per un improvviso malfunzionamento, una circostanza che sarà comunque da accertare durante le indagini tuttora in corso di svolgimento.

Il violento urto ha danneggiato inevitabilmente le due gondole, facendole rovesciare e scaraventando in acqua le persone che in quel momento si trovavano a bordo. I testimoni, allarmati per la situazione, si sono immediatamente occupati di contattare i soccorsi, richiedendo un intervento urgente, viste le basse temperature delle acque del Canal Grande in questo periodo dell'anno. Il comando dei Vigili del fuoco di Venezia è entrato prontamente in azione, provvedendo a inviare sul posto due autopompe lagunari: stando a quanto riferito dai pompieri, sono state otto le persone recuperate durante le operazioni di soccorso.

Trasportati a terra, i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti nel frattempo a bordo delle idroambulanze. Secondo le prime notizie circolate dopo l'intervento del personale medico, a parte lo choc, la grande paura e il freddo patito in acqua, le persone soccorse non avrebbero riportato delle ferite particolarmente gravi

Ovviamente, vista la presenza di detriti nel Canal Grande, tutta la circolazione ha subito dei rallentamenti, ed è stato necessario attendere il completamento delle operazioni da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati anche dai sommozzatori del nucleo regionale, per mettere in sicurezza la zona e dare nuovamente il via libera.

Dopo aver effettuato i rilievi del caso, con