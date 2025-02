Scoperta choc negli spinaci congelati, trovata una testa di topo: "Il corpo in un'altra busta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una scoperta a dir poco scioccante quella fatta dalla 47enne Maria Grazia Ragusa, che ha trovato una testa di topo mozzata all'interno di una confezione di spinaci surgelati. Un fatto agghiacciante che ha sconvolto tutti, dato che sono moltissime le persone che acquistano questo genere di prodotto. Del caso si stanno naturalmente occupando le autorità competenti, mentre la vicenda ha riportato all'attenzione tematiche importanti come quella della sicurezza alimentare.

L'episodio si è verificato domenica scorsa in una casa di Budoia, in provincia di Pordenone. Maria Grazia Ragusa, conosciuta per essersi classificata seconda a Miss Nonna, si trovava in cucina e aveva intenzione di cucinare degli spinaci. Immaginabile l'orrore che la donna deve aver provato quando, dopo aver gettato i cubetti congelati nell'acqua bollente, ha notato qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Fra la verdura, infatti, galleggiava qualcosa di scuro, rivelatosi poi essere una testa di topo. "Ho visto un cubetto più scuro degli altri, ma ho pensato che si trattasse di spianaci più scuri o di cubetto marcio o mal conservato, come talvolta succede di trovare ", ha raccontato la 47enne a Il Gazzettino.

La scoperta è stata scioccante, e Maria Grazia Ragusa ha deciso di andare fino in fondo alla questione. Dopo aver cambiato il pranzo, ha fotografato tutto e si è poi recata al supermercato dove aveva acquistato la busta di spinaci per inoltrare una segnalazione. Il responsabile è stato molto professionale, e si è annotato il numero del lotto. La donna, però, ha deciso di recarsi anche dai carabinieri Nas, ritenendo molto grave quanto le era accaduto. Purtroppo la burocrazia sta rendendo un po' lento l'intervento delle autorità, ma la speranza è che vengano presi provvedimenti seri.