Scossa al confine fra Campania e Basilicata: terremoto di magnitudo 3.9 a Ricigliano

Tanta paura nella giornata di oggi nel Sud Italia, dove la terra ha tremato a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Dopo la serie di sismi avvertiti nei pressi di Parma, quest'oggi a tremare è stata la zona fra la Campania e la Basilicata.

La scossa al confine

Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto è stato registrato alle ore 16.10 di oggi, sabato 10 febbraio, al confine fra Campania e Basilicata, con una profondità di 2,4 chilometri. A quanto pare l'epicentro della scossa è stato individuato a 5 chilometri a Nord-Ovest da Ricigliano, comune in provincia di Salerno, a poca distanza da Potenza.

Sono stati momenti di grande paura per i cittadini, che sono usciti per strada in preda al panico. Le persone ricordano ancora il dramma del 23 novembre del 1980, quando si verificarano 22 morti e tanti feriti a seguito di un forte terremoto che provocò seri danni alle abitazioni. La scossa di oggi è stata avvertita fino a Potenza. A tremare anche Eboli, Battipaglia e Salerno. Alcuni cittadini della Valle del Sele, tra le province di Avellino e Salerno, hanno dichiarato a loro volta di aver avvertito il sisma.

Per fortuna, malgrado la grande paura, non sono stati registrati feriti o danni agli edifici. " Abbiamo subito posto in essere i dovuti controlli e non registriamo alcun danno alle strutture abitative" , ha dichiarato il sindaco di Ricigliano Giuseppe Picciuoli, come riportato da Ansa. "Tra i miei concittadini, però, sale l'apprensione per il ripetersi di questi eventi" . Lo scorso 28 gennaio, infatti, era già stato avvertito il terremoto. "Non nascondo che un po' di preoccupazione c'è in quanto a distanza di poco tempo si sono verificate due scosse. Questa volta il terremoto è stato però molto più forte", ha aggiunto.

L'Italia trema

Oltre alle numerose scosse che si sono verificate nei mesi scorsi in Campania, sempre nella giornata di oggi ci sono state delle scosse nel Parmense, segno che lo sciame sismico è ancora attivo nella zona. Si segnala infatti un sisma di magnitudo 3,6 a 3km nord ovest da Langhirano intorno alle 10.20 del mattino.