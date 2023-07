Terremoto in provincia di Messina: scossa di magnitudo 4

Mattinata di tensione in provincia di Messina dove, nel giro di pochi minuti, sono state registrate due scosse di terremoto. La zona interessata è quella di Cesarò, nell'entroterra peloritano. La terra ha tremato una prima volta alle ore 6.07, con il sismografo che ha segnato una scossa di magnitudo 4. Il secondo evento sismico, a distanza di pochissimo tempo, è stato più leggero, di magnitudo 2. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 24 chilometri e ha interessato i comuni di San Teodoro (Me), Bronte e Maniace (Ct).

Dove si è avvertito il terremoto

Le scosse sono state localizzate dalla sala operativa Ingv_Oe di Catania. Ad avvertirle gli abitanti anche di città distanti venti chilometri dall’epicentro. Il terremoto si è sentito a Cesarò, Maletto, Troina, Adrano, Randazzo e Regalbuto, tutti comuni localizzati nei territori di Messina, Catania ed Enna.

Nessun danno

Al momento non si registrano danni a persone e a cose. “A seguito dell'evento sismico registrato alle ore 6.07 di oggi in provincia di Messina, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con magnitudo 4, la sala situazione Italia del dipartimento della protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del servizio nazionale della protezione civile” . Lo ha riferito in una nota l’organizzazione del governo italiano. “Dalle prime verifiche effettuate, l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose” , hanno evidenziato i dirigenti della protezione civile.

Le reazioni sui social media

Dopo la pubblicazione di alcuni tweet da parte dell’Ingv e della protezione civile non sono mancati i commenti dei residenti nelle zone dove sono state avvertite le scosse. I cittadini, spaventati, hanno chiesto notizie sullo sciame sismico e sulle conseguenze del terremoto ricevendo rassicurazioni dagli esperti.