Scuolabus finisce contro un palo: quattordici bimbi feriti nel Perugino

Grande spavento questa mattina per quattordici alunni di età compresa tra i 5 e i 6 anni. Lo scuolabus che li trasportava verso la scuola è finito contro un palo a Castiglione Lago, in provincia di Perugia. L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'istituto scolastico. Alcuni studenti hanno riportato contusioni, con piccole escoriazioni, mentre ad altri è stato riscontrato il classico colpo di frusta. Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivati un'automedica e l'ambulanza del 118. Due bambini sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L'intervento del sindaco

Diversi alunni, comunque, sarebbero già entrati in classe dopo essere stati visitati sul posto dal personale medico del 118. "Continuiamo a monitorare la situazione sanitaria, senza tralasciare la paura provata dai bambini e dai genitori" , ha detto a caldo il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico. Lo scuolabus è finito contro un palo a bordo strada nell'affrontare una curva. "Procedeva molto piano e stava per imboccare la strada che porta alla vicina scuola" , ha aggiunto il primo cittadino. I bambini, 14 quelli a bordo, sono stati quindi portati nell'edificio scolastico e lì visitati. Il dirigente scolastico ha immediatamente avvisato i genitori, alcuni dei quali, giunti sul posto, hanno poi riportato a casa i figli. Lo scuolabus è gestito da una società privata che ha preso in appalto il trasporto scolastico del Comune.