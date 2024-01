La folle rapina in villa in Brianza. Le botte, poi le scuse: "Abbiamo sbagliato casa"

Avevano finito di cenare da poco e, come ogni giorno, c'era da gettare la spazzatura in giardino. L'altra sera l'incombenza è toccata alla moglie, ma l'anziana, appena ha messo il naso fuori la porta, è stata aggredita da tre malviventi che si erano nascosti in attesa di poter entrare in casa. Il marito, un pensionato di 75 anni, ha sentito le urla della donna e l'ha vista stesa dolorante sul pavimento all'ingresso dell'abitazione. Non ha fatto a tempo a chiedere aiuto che è stato aggredito brutalmente dai ladri, a volto coperto, che, con un accento dell'Est Europa, gli chiedevano di portarli alla cassaforte. A nulla è valso il tentativo dell'uomo di comunicare loro che in quella casa in via San Fedele a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, non c'era nessuna cassetta di sicurezza. I tre non gli hanno creduto e lo hanno preso a calci e a pugni con l'obiettivo di condurli verso i gioielli.

La rapina

La coppia di anziani per circa un'ora ha vissuto un incubo che difficilmente potrà essere superato. I rapinatori avevano sbagliato appartamento ma non potevano saperlo e, nonostante il padrone di casa li implorava di smettere dato che a casa sua non c'era nessuna cassaforte, hanno continuato a percuoterlo e a minacciarlo sotto gli occhi increduli della moglie. Il 75enne è ancora sotto choc, anche se per fortuna le ferite procurate dai tre malviventi non sono gravi. Il pensionato ha provato a dare loro tutto ciò che possedeva, il denaro in contanti, la catenina d'oro, il bracciale, l'anello nuziale e i telefonini, ma i ladri puntavano alla cassaforte. Solo quando hanno messo a soqquadro l'intero appartamento si sono resi conti di aver sbagliato casa.

La testimonianza