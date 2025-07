Sea e polizia, accordo per contrastare i cyber attacchi a Linate e Malpensa

Siglato il Protocollo di collaborazione tra Gruppo Sea e Polizia di Stato per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici sottoscritto nell’ambito delle iniziative per il continuo potenziamento dell’attività di prevenzione promosse dal ministero dell’Interno nei confronti delle minacce cyber alle infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo per il sistema paese. Il Protocollo è stato siglato a Linate da Manuela De Giorgi dirigente del Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e dall’ingegner Alessandro Fidato Chief operating officer e accountable manager di Sea Aeroporti di Milano.

Sea è la società di gestione degli scali di Milano Malpensa e Milano Linate che, insieme, sono tra i primi dieci sistemi aeroportuali in Europa per traffico passeggeri e merci con un volume complessivo di circa 40 milioni di passeggeri nel 2024 e in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina che avranno inizio nel febbraio 2026, si preparano ad accogliere un maggior afflusso di personalità, atleti e viaggiatori.

Il protocollo ha l’obiettivo di sviluppare una sinergia tra la Polizia Postale e i due aeroporti per condividere e analizzare tutte le informazioni utili a prevenire e contrastare attacchi cibernetici o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche del Gruppo Sea.

Il fulcro è rappresentato dalla circolarità informativa, con la condivisione tempestiva di informazioni idonee a prevenire e contrastare i cyber attack, la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce alla regolarità dei servizi di telecomunicazione e l’identificazione dell’origine degli attacchi contro le infrastrutture tecnologiche.

Il tema della protezione delle infrastrutture informatiche, istituzionalmente affidato alla Polizia di Stato, ha un ruolo centrale nell’accordo ed è declinato non solo nell’adozione di standard di sicurezza condivisi e allo stato dell’arte, ma anche di investimenti nelle competenze. In questo scenario ha un’importanza strategica l’attività formativa curata dagli specialisti della Polizia Postale attraverso incontri periodici finalizzati ad aumentare la consapevolezza del rischio cibernetico e per creare un know-how strutturato e aggiornato alle minacce più recenti.

“Nell’ottica della sicurezza partecipata, questo Protocollo mira a sviluppare una sinergica collaborazione tra la Polizia di Stato e Sea Milan Airports per contrastare e prevenire attacchi cyber a due strutture aeroportuali leader in Europa che vedranno, tra l’altro, un flusso crescente di passeggeri in occasione delle imminenti Olimpiadi invernali 2026” hanno sottolineato il questore di Milano Bruno Megale e il questore di Varese Carlo Mazza.

“Siamo lieti di avviare questa collaborazione con la Polizia di Stato, un passo importante per garantire la sicurezza, la continuità operativa e la safety dei nostri aeroporti. Mettere a sistema competenze, esperienze e tecnologie all’avanguardia, insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, garantisce una cultura della prevenzione e consapevolezza nelle nostre organizzazioni” ha commentato Alessandro Fidato.

"L 'accordo è una forma tangibile di cooperazione strutturata tra istituzioni ed enti privati che offrono servizi essenziali, come quello del trasporto aereo, di assoluto rilievo per la collettività - ha spiegato Manuela De Giorgi -. La continuità dell’erogazione dei servizi offerti al pubblico e di telecomunicazione, minacciata dai cyber attacchi in continuo aumento, può essere tutelata attraverso una maggiore sinergia nel fronteggiare eventuali situazioni di crisi.

Sul fronte dellaun costante interscambio informativo permetterà di perfezionare l‘azione di difesa rendendola sempre più adeguata alle criticità contemporanee, mentre l’attività formativa, curata dagli specialisti della Polizia Postale, consentirà di aumentare la consapevolezza del rischio cibernetico".