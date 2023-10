Segre-Seymandi, segnali di sereno: l'imprenditrice ritira la querela

Nuovo capitolo della vicenda che vede come protagonisti l'imprenditrice torinese Cristina Seymandi e il commercialista Massimo Segre. Dopo lo scontro accesissimo di questa estate, sembrano essere arrivati segnali di riconciliazione. Stando alle ultime notizie, infatti, è stata consegnata alla procura di Torino la remissione della querela dell'imprenditrice Seymandi contro l'ex fidanzato.

Senza esclusione di colpi

La coppia avrebbe dovuto sposarsi a ottobre a Torino, ma, ormai è cosa nota, tutto è andato in fumo dopo il discorso pronunciato da Massimo Segre, poi diventato virale. Nel suo intervento, che ha fatto grande scalpore, il commercialista accusava senza mezzi termini la futura moglie di tradimento. Parole pronunciate davanti agli invitati di quella che avrebbe dovuto essere una festa di fidanzamento.

Seymandi si era scagliata contro l'ex fidanzato, accusandolo di "violenza sessista" , mentre Segre aveva ribadito la propria scelta di rivelare al pubblico i tradimenti della donna. Da qui i botta e risposta e la battaglia legale.

" Massimo mi confidò di aver commesso anche lui degli errori nelle sue precedenti relazioni. Gli domando: avrebbe gradito se le sue compagne gli avessero riservato lo stesso identico trattamento che lui ha riservato a me? Quali che siano stati i miei errori veri o presunti nella vita di coppia, mi sarei aspettata non un’umiliante messa in scena ma un confronto schietto ", aveva scritto Cristina Seymandi in una lettera indirizzata a Zona Bianca.

L'imprenditrice aveva poi presentato, mediante legale, una querela nei confronti dell'ex compagno.

Trovato un accordo?

Dopo tanti dissapori sembra cominciare a intravedersi il sereno. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, gli avvocati degli ex fidanzati avrebbero trovato un accordo in queste ultime settimane, accordo che ha portato alla chiusura delle pendenze giudiziarie. In procura è arrivata la remissione della querela presentata dall'imprenditrice nei confronti di Segre.

Il pubblico ministero Roberto Furlan, incaricato del caso, dovrà valutare nei prossimi giorni se nelle carte presentate, in cui compaiono i reati contestati, vi siano gli estremi per poter procedere d'ufficio. Se il pm decidesse di procedere in tal senso, allora il procedimento penale resterà aperto.