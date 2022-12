"Non puoi fidanzarti". L'indiano segrega la figlia a Vicenza

Segregata in casa dal padre per oltre una settimana. Un vero e proprio incubo quello vissuto da una 22enne di origini indiane residente nella provincia di Vicenza. Il genitore S.D. (le iniziali del nome), 51 anni, era contrario alla relazione della figlia col fidanzato che, stando a quanto riporta il Corriere.it, appartiene a un'altra casta sociale seppur anch'egli sia indiano. Lo scorso 7 dicembre, grazie all'intervento dei carabinieri della Compagnia di Valdagno, la giovane è stata liberata. Il papà è stato arrestato con l'ipotesi di reato per sequestro di persona aggravato.

L'incubo

Tutto è cominciato lo scorso 5 dicembre. Il ragazzo della 22enne ha denunciato ai carabinieri di Valdagno la presunta scomparsa della fidanzata, che non sentiva più da qualche giorno. I militari dell'Arma si sono subito attivati avviando una serie di accertamenti per chiarire le circostanze del fatto. Nel frattempo la giovane, reclusa in casa, è riuscita a recuperare un vecchio cellulare in disuso - quello personale le era stato sottratto dal padre - per chiedere aiuto al compagno. Tra i due c'è stato uno scambio fitto di messaggi, utile agli investigatori per accertare la gravità della situazione.

La relazione non gradita al padre

Dopo aver acquisito le conversazioni intercorse tra i fidanzati, i carabinieri hanno raccolto una serie di elementi per poter comprovare l'ipotesi del sequestro di persona. Tra questi spiccavano le dimissioni rassegnate dalla 22enne subito dopo aver ottenuto la promozione. Non solo. Gli investigatori sono stati in grado di accertare anche il movente culturale del rapimento: il papà della ragazza era contrario alla relazione della figlia col fidanzato. L'esito delle indagi ha permesso all'autorità giudiziaria di firmare un decreto di perquisizione urgente a casa del 51enne.

La liberazione della 22enne

La ragazza, ritrovata in buone condizioni di salute, è stata liberata. Lei stessa ha raccontato ai carabinieri della segregazione imposta dal padre. Il 51enne è stato arrestato immediatamente con l'ipotesi di reato per sequestro di persona aggravato. La giovane, dapprima condotta in un centro antiviolenza, ora si trova in una struttura protetta del Vicentino.