"Sei troppo scollata". Magrebino aggredisce una 20enne a Civitanova Marche

Prima ha contestato a una ragazza il modo in cui era vestita, poi, dopo la discussione che si è generata tra i due, l'ha colpita con un pugno: il protagonista in negativo della vicenda, un giovane marocchino, è tuttora ricercato dalle forze dell'ordine.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati all'alba della scorsa domenica 1 settembre, per la precisione intorno alle 5 del mattino, a Civitanova Marche, comune della provincia di Macerata. La vittima, una ragazza anconetana di 20 anni, si trovava in compagnia di alcune amiche dopo aver trascorso la serata in un locale ed era in fila per acquistare un kebab sul lungomare centro nelle vicinanze dello chalet Hosvi. A un certo punto, notandola tra la folla, un ragazzo nordafricano l'avrebbe apostrofata per via degli abiti da lei indossati: "Sei troppo scollata" , avrebbe detto il magrebino rivolgendosi alla 20enne.

Infastidita dal commento ricevuto, la giovane avrebbe risposto per le rime al suo contestatore, dando origine a una discussione dai toni particolarmente accesi. Furioso per la replica piccata della ragazza, il marocchino l'avrebbe quindi aggredita, sferrandole un pugno e scatenando la reazione degli altri clienti che avevano assistito alla scena, intervenuti in difesa della 20enne anconetana. Tra urla e spintoni, si è venuto a creare un vero e proprio parapiglia, che ha scatenato il panico tra i presenti, numerosi dei quali hanno contattato le forze dell'ordine per richiedere il loro intervento sul posto.

All'arrivo delle autorità, tuttavia, il marocchino era già riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. Sul lungomare centro sono giunti anche gli operatori del 118 e della Croce Verde, i primi a soccorrere la giovane vittima dell'aggressione. La 20enne è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche per effettuare una serie di verifiche circa le sue condizioni.

Dopo lo spavento, grazie alla testimonianza delle sue amiche e di alcuni presenti, la ragazza ha sporto denuncia alla polizia: gli

inquirenti, che sperano di riuscire a estrapolare delle immagini del responsabile dai filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dell'aggressione, sono tuttora sulle tracce del marocchino.