Napoli, senza contratto a 120 euro a settimana: la denuncia di Striscia la notizia sul lavoro in nero

Un nuovo blitz nei negozi di abbigliamento di Napoli dell’inviato di Striscia la notizia Luca Abete. Prosegue l’inchiesta giornalistica della trasmissione Mediaset sul lavoro in nero in Campania. Nell’ultimo servizio andato in onda nel Tg satirico (clicca qui per vedere il video) sono stati intervistati diversi giovani, soprattutto ragazze, che lavorano come commesse negli esercizi commerciali del capoluogo.

Orari pesanti, salari ridicoli

Il quadro che emerge è choccante. Gli orari sono pesanti, mentre i salari rasentano il ridicolo, il tutto senza alcun contratto che tuteli le commesse. Le più fortunate, quelle più esperte, riescono a percepire fino a 150 euro a settimana, ma la media è di 120 euro ogni sette giorni. A pagare le maggiori conseguenze sono le novelline, alle quale vengono dati appena 200 euro al mese. Nessuno osa ribellarsi, poiché il mercato del lavoro a Napoli è questo: prendere o lasciare. La pratica del lavoro in nero è diffusa non solo nei piccoli negozi, ma anche nei punti vendita delle grandi catene di distribuzione, quelle che hanno un brand riconosciuto e apprezzato.

Commesse disperate