Danilo Valeri rapito a Ponte Milvio, scattano le manette: chi è l'ex calciatore fermato

È giunta a una svolta l'indagine sul sequestro di Danilo Valeri, figlio del pregiudicato Maurizio, 47enne di San Basilio, rapito intorno alle due di notte del 23 dicembre 2022 davanti al ristorante di sushi Moku di Tor di Quinto, a Roma nord, dove era andato a mangiare con alcuni suoi amici. Per quel sequestro lampo sono state arrestate due persone. Il 20enne era stato liberato dopo poche ore. Questa mattina i poliziotti della squadra mobile, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma, hanno messo le manette, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, a due giovani che, quella notte, con il volto coperto dalla mascherina, avrebbero fatto irruzione nel locale, accerchiando e portando con via con la forza Valeri su una Peugeot 208, fuggita poi via a tutta velocità.

Gli arresti

Le persone arrestate perché sospettate del rapimento di Danilo Valeri sono: J.G.O.I. di 23 anni e Diaby Aboudramane, di anni 20, entrambi con precedenti di polizia, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione. Uno dei due arrestati ha un passato da calciatore professionista. Da promessa sportiva al carcere, il passo è stato breve. Il 20enne Aboudramane, ex difensore di Roma e Verona, si era messo in luce nelle giovanili giallorosse a partire dal 2019, fino ad arrivare nella Primavera allenata da Alberto De Rossi, papà di Daniele, oggi allenatore della prima squadra. Il ragazzo era già rimasto coinvolto in un'altra vicenda di droga a marzo 2023.

Le indagini

Le indagini sono ancora in corso e vengono eseguite dalla squadra mobile e dai colleghi del servizio centrale operativo della polizia di Stato per arrivare a individuare gli altri responsabili. Danilo Valeri è il figlio di Maurizio Valeri, 47enne, ferito da un colpo di arma da fuoco a maggio 2022 nella periferia romana del Tiburtino. L'uomo si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini con una ferita alla gamba. Il ferimento era avvenuto nel corso di un regolamento di conti legato a vicende di droga e racket delle occupazioni delle case popolari. L'uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe gestito per lungo tempo una piazza di spaccio.

Il motivo del rapimento

Un debito di denaro per droga. Sarebbe questo il movente del sequestro di persona secondo quanto è emerso dall'indagine della procura di Roma, coordinata dal pm della Dda Mario Palazzi. In base a quanto ricostruito dalla polizia, quella notte ci fu una sorta di trattativa per il rilascio di Danilo Valeri che avvenne la mattina successiva. Dall'analisi dei telefonini, gli investigatori hanno individuato alcune telefonate intercorse con intermediari, ai quali fu promesso il pagamento del debito. Da parte delle due vittime, questa mattina oggetto di perquisizione, non c'è stata alcuna collaborazione tanto che risultano indagati per falsa informazione ai pm. Il ragazzo si limitò a dire di non rammentare nulla. "Ricordo solo di essermi svegliato in un taxi la mattina dopo" , disse agli inquirenti dopo la liberazione.

Chi è Danilo Valeri

A suo tempo Danilo Valeri finì su tutti i giornali, oltre che per la parentela con il pregiudicato Maurizio, anche per una presunta amicizia con la figlia dell'ex calciatore della Roma Francesco Totti. Nei giorni successivi al rapimento si parlò dei like che la ragazza era solita lasciare sotto i post pubblicati sui social media da Valeri. Non è dato sapere se i due si conoscono di persona, ma sta di fatto che questa simpatia mostrata da Chanel nei confronti del giovane rapito ha incuriosito gli organi di informazione. Sembra addirittura che la sera del sequestro nello stesso ristorante ci fosse anche la figlia del Pupone in compagnia di alcuni amici. Nessun legame accertato con Valeri, ma è curioso che i due fossero proprio nello stesso locale.