"Amicizia pericolosa". Le voci su Chanel Totti e il figlio del boss

Cosa lega la figlia quindicenne di Francesco Totti, Chanel, a Danilo Valeri, figlio del boss dello spaccio, Maurizio Valeri detto il "Sorcio"? Apparentemente nulla, se non fosse per i "like" e i "segui" che la figlia di Ilary Blasi e del Pupone ha lasciato sui profili social del 20enne, tornato in libertà dopo il sequestro lampo avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso nella zona della movida a Ponte Milvio.

La storia di Danilo Valeri, 20 anni primogenito di Maurizio Valeri, detto il "Sorcio", noto per precedenti di spaccio, è salita alla ribalta della cronaca pochi giorni prima di Natale. Il giovane è stato prelevato con la forza da un ristorante di sushi, dove si trovava con alcuni amici, ed è sparito per dodici ore. Agli occhi degli inquirenti l'episodio è apparso sin da subito come un sequestro. Una presunta vendetta trasversale tra clan visto quanto avvenuto lo scorso maggio, quando il padre Maurizio fu vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco. Il ragazzo è stato ritrovato il giorno seguente al rapimento, ma ora gli inquirenti indagano sui contatti della famiglia Valeri.

Nel ristorante c'era anche Chanel Totti

Quando la notizia del sequestro è diventata di dominio pubblico, il nome di Chanel Totti è iniziato a circolare con insistenza. La figlia dell'ex capitano della Roma era infatti a cena nello stesso locale di sushi - il Moku - a Ponte Milvio in compagnia di alcuni amici. La quindicenne aveva documentato la serata con alcune foto condivise sui suoi canali social, localizzandosi proprio nel ristorante dove è stato sequestrato il figlio del boss. Una coincidenza, hanno pensato in molti. Ma quanto è successo dopo non è frutto della casualità, visto che Chanel avrebbe iniziato a seguire Danilo Valeri su Instagram. " Da ieri anche lei segue sui social Valeri ", riferisce Repubblica, anche se sul web non ci sono tracce evidenti dell'interesse virtuale della giovane romana.

I movimenti social