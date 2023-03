Turista entra contromano e parcheggia la Ferrari in Piazza della Signoria: multato

Ha posteggiato (in barba ad ogni divieto) la propria Ferrari direttamente nella suggestiva Piazza della Signoria, giungendovi contromano e del tutto incurante del divieto di circolazione nel centro storico di Firenze vigente per tutti i veicoli a motore (salvo rare eccezioni). Si era oltretutto messo al volante del bolide con una patente non considerata valida in Italia e non aveva esitato a parcheggiarlo nel bel mezzo della piazza, con nonchalance.

Protagonista della curiosa vicenda che arriva dal capoluogo toscano è un turista americano (di origini svizzere) di 43 anni, che ha così rimediato una serie di multe da 470 euro complessivi. A rendere noto l'episodio concretizzatosi nelle scorse ore è stato il Comune di Firenze in una nota, a seguito di alcuni controlli di routine condotti nelle scorse ore dagli agenti della polizia municipale.

Un monitoraggio costante che si traduce non di rado in un regolamento applicato alla lettera, considerando che secondo la Fondazione Openpolis la città più popolosa della Toscana si è rivelata la provincia che riporta le maggiori entrate da contravvenzioni pro-capite a livello italiano (precedendo Bologna, Padova e Milano). Tant'è che gli stessi fiorentini hanno talvolta puntato il dito (anche nel recente passato) contro un rigore giudicato eccessivo, ma in questo caso viene oggettivamente difficile contestare l'operato della municipale. Tanto più che tutto è avvenuto proprio davanti agli occhi di una pattuglia impegnata in centro: l’uomo a bordo della propria Ferrari Spider con targa svizzera è entrato in piazza Signoria passando da via dei Gondi, sfrecciando quindi in senso contrario rispetto al senso di marcia e non rispettando le prescrizioni della ztl. Non contento, avrebbe lasciato l’autovettura in sosta nell’area interna ai dissuasori (adiacente al dehors).

A quel punto gli operatori sono intervenuti, avvicinandosi al conducente e chiedendogli la cortesia di favorire i documenti. L'uomo aveva con sè una patente di guida americana non conforme alle convenzioni internazionali ed è risultato sprovvisto di permesso internazionale di guida o traduzione ufficiale. Alla luce delle violazioni al codice stradale emerse durante il controllo, è stato sanzionato per sosta in area pedonale, guida controsenso e patente straniera non conforme, per un totale di circa 470 euro. Una cifra che il turista ha pagato senza battere ciglio, versandola direttamente agli operatori al momento della consegna dei verbali e che gli sarà forse apparsa alla stregua di una mancia, come sottolineato sui social da qualche utente fiorentino non senza una vena di ironia.