Sfregio alla statua della Madonna con Gesù bambino, testa decapitata con una pallonata

Terribile sfregio all'immagine sacra della Madonna con Gesù Bambino nel Barese; come denunciato sui social, la statua del Santuario di Santa Maria del Pozzo di Capurso (Bari) è stata terribilmente danneggiata dai vandali, che avrebbero staccato la testa di Gesù con un forte colpo.

A raccontare l'episodio sui social network è stato il rettore Fra Filippo D'Alessandro, che ha pubblicato sui suoi profili l'immagine della statua irrimediabilmente danneggiata. La scultura della Madonna che tiene fra le braccia Gesù Bambino è infatti menomata, dato che manca la testa del Bambino. Non si sa bene che cosa sia accaduto. Si pensa che possa essersi trattato di un colpo accidentale, magari una pallonata tirata un po' troppo forte. La statua si trova all'esterno della basilica della Madonna del Pozzo, a Capurso, dunque è possibile che qualcuno, giocando per strada, possa aver dato un colpo troppo forte al pallone, rovinando la statua. Non si esclude, però, neppure lo sfregio. Rimane comunque una grande amarezza per la mancanza di rispetto per quelli che sono dei simboli sacri appartenenti alla nostra cultura.

" Ci siamo svegliati questa mattina e con meraviglia abbiamo trovato la statua della Madonna con la testa del Bambino mozzata ", ha scritto sui social network padre Filippo D'Alessandro, ovviamente scosso per l'accaduto. " Un piccolo ma significativo danno che ci invita a riflettere sul rispetto per i nostri luoghi sacri e simbolici. La testa del Bambino Gesù si è purtroppo staccata, probabilmente a causa di un colpo accidentale, forse una pallonata. Questo episodio, al di là del danno materiale, ci ricorda quanto sia importante prendersi cura del nostro patrimonio e sensibilizzare tutti, al rispetto dei luoghi di culto e della nostra storia. Ci dispiace per chi non ha rispetto nemmeno per le immagini sacre, ma ci consolano i tanti pellegrini che in queste domeniche di quaresima stanno varcando la Porta della nostra Basilica giubilare ", ha aggiunto.

Padre Filippo

D'Alessandro ha voluto ricordare che il Santuario rimane un importante punto di riferimento, e sono in molti a visitarlo. Ha poi ringraziato tutti coloro che hanno inviato messaggi di vicinanza e di supporto per l'accaduto.