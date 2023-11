Si addormenta al cinema e resta chiusa dentro, il risveglio choc in piena notte

Una storia a dir poco incredibile quella avvenuta in un cinema di Chiavari (Genova), dove una donna, addormentatasi in sala durante lo spettocolo, si è poi risvegliata in piena notte, ritrovandosi da sola. L'espisodio si è verificato venerdì scorso e a intervenire in soccorso della signora, rimasta chiusa nell'edificio, sono stati i vigili del fuoco.

Cosa è successo

I fatti, secondo quanto riportato dalla stampa locale, si sono verificati nella serata di venerdì 24 novembre. La protagonista della vicenda, una 68enne originaria del Milanese, si era recata al cinema Mignon di via Martiri della Liberazione a Chiavari per assistere al film Cento Domeniche di Antonio Albanese. La pellicola evidentemente non ha catturato la sua attenzione, dato che la signora ha finito con l'addormentarsi durante la proiezione.

A film concluso, gli spettatori hanno lasciato la sala, senza curarsi di lei, rimasta ferma nella sua poltroncina. Purtroppo per la signora si trattava dell'ultimo spettacolo, motivo per cui nessun altro è rientrato per assistere a un'altra proiezione. La 68enne ha tranquillamente continuato a dormire, senza accorgersi di nulla.

Neppure il titolare del cinema, durante il suo usuale giro di ricognizione prima di chiudere l'edificio, si è reso conto che qualcuno si trovava ancora in una delle sale. Certo che fosse tutto a posto, l'uomo ha chiuso tutto e se ne è andato via.

Il risveglio choc

La donna ha così potuto dormire indisturbata per diverse ore, per poi risvegliarsi in piena notte e ritrovarsi da sola in un cinema deserto. Immaginatevi lo smarrimento, e l'iniziale paura. Compreso cosa le fosse accaduto, la signora ha contattato i vigili del fuoco, chiedendo aiuto.

Sul posto si sono quindi presentati i pompieri insieme ai carabinieri della stazione locale. Le autorità hanno provveduto a contattare il gestore del cinema, che ha raggiunto la zona per aprire personalmente alla signora. Non c'è quindi stato bisogno di forzare alcuna serratura.