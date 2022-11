Si azzuffano fuori dalla galleria, nessuno interviene

In un filmato, divenuto ben presto virale sui social network, si vedono due uomini che si azzuffano fuori dalla galleria Vittoria, lato via Chiatamone a Napoli. Il filmato è stato condiviso anche sulla pagina social di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Il video è diventato virale

Dalle immagini non si riesce a capire cosa abbia scatenato la rissa: si vede solo una vettura in mezzo alla strada, ferma di traverso, che blocca il traffico e due uomini che si picchiano rotolandosi sull’asfalto. Ad andarci di mezzo è stato il traffico cittadino rimasto bloccato. Dietro ai due coinvolti nella rissa si riesce a vedere una lunga fila di veicoli che suonano il clacson e aspettano di poter ricominciare a muoversi. Nessuno dei presenti ha pensato di intervenire per cercare di separare i due che, per terra, se le stavano dando di santa ragione. Le immagini di cui stiamo parlando sono state diffuse sui canali social della pagina "Welcome to Favelas". Da quello che si capisce si tratta comunque di una ripresa attuale, visto che nella galleria si vedono i segni dei recenti lavori di ristrutturazione.

Borrelli: "La deriva totale"

Il traffico è rimasto fermo in direzione di via Acton, dove tantissime auto sono rimaste incolonnate e hanno tentato di circumnavigare la Fiat Panda ferma in mezzo alla strada. Anche il consigliere regionale Borrelli ha condiviso il video e lo ha commentato con un rassegnato: "La deriva totale" . Tra gli utenti qualcuno ha cercato di buttarla sul ridere affermando che i due si stavano solo abbracciando in modo affettuoso perché non si vedevano da molto tempo. Mentre una utente ha sottolineato che il fatto più tragico fosse che nessuno era sceso dall’auto per cercare di dividere i due litiganti, e che poi sui social fanno tutti i paladini della giustizia. Non sono pochi quelli che hanno ammesso che nella stessa situazione non sarebbero intervenuti per paura di essere picchiati a loro volta.

