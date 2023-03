Si fingono corrieri e rubano zaini griffati per 450mila euro

Due ragazzi di rispettivamente trentasei e trentatre anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver rubato oltre 148 zaini della nota casa di moda Dior. Il furto è avvenuto lo scorso nove giugno, i due ladri sono riusciti nel furto spacciandosi per corrieri espressi. Il colpo è riuscito a fruttare ai due malintenzionati una cifra esorbitante: oltre 450mila euro.

Il furto a bordo di un furgone

Per i due trentenni sono stati arrestati dai carabinieri di Trezzano sul Naviglio e portati in carcere, su ordine del gip Guido Salvini. Dalle indagini, coordinate dal pm Rosario Ferracane è emerso che i ladri - a bordo di un furgone Iveco Daily - si erano recati presso la Crocolux, famosa ditta specializzata nella produzione di accessori di abbigliamento per il marchio francese. A quel punto i due hanno ritirato illecitamente centocinquanta zaini dal valore di tremila euro l’uno. Mentre i dipendenti della ditta preparavano la documentazione per l’avvenuta consegna, i ladri sono scappati a bordo del furgone facendo perdere in pochi secondi le tracce. grazie all’analisi dei transiti rilevati dai lettori targa lungo il percorso è emerso come il furgoncino incriminato sia stato affittato a Napoli da un prestanome senza fissa dimora. L’analisi dei filmati ha aiutato le forze dell’ordine a individuare e riconoscere i due ladri trentenni, entrambi di Napoli. Secondo i Carabinieri i napoletani avrebbero messo a segno una serie di furti simili, con le stesse modalità in alcune zone del nord Italia.

Tre giovanissimi nei guai nel bolognese

Qualche settimana fa a Medicina, vicino Bologna tre giovanissimi sono finiti nei guai per aver rubato dei vestiti costosi. I ragazzi - tutti minorenni - si erano intrufolati di nascosto nel centro commerciale The Style Outlet di Castel Guelfo. I tre ladri dopo essere stati fermati dalla guardia notturna se la sono data a gambe senza pagare la merce rubata. Il vigilantes dopo la fuga ha contattato i carabinieri. Appresa la notizia i militari si sono recati sul posto e hanno trovato i tre ragazzi davanti la fermata dell’autobus vicino il centro commerciale. I giovani ladri hanno riconsegnato i vestiti, rubati in un negozio sportivo e accartocciati in degli zainetti. La refurtiva è stata poi data ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia. I tre minorenni sono stati affidati ai responsabili di una comunità per minori da dove si erano allontanati. Adesso sui tre minorenni pende un’accusa pesantissima: furto aggravato in concorso.