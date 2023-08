Si getta dal balcone per sfuggire al violento compagno: donna in gravi condizioni

Ascolta ora: "Si getta dal balcone per sfuggire al violento compagno: donna in gravi condizioni"

Ha preferito lanciarsi dal terrazzo della propria abitazione, pur di sfuggire alle grinfie del compagno, un individuo con precedenti di nazionalità romena, che aveva iniziato ad aggredirla come una furia: la vittima della violenza, una donna residente nel piccolo comune abruzzese di Magliano de' Marsi (sito nella provincia de L'Aquila) ha subito delle gravi ferite e per questo si trova tuttora ricoverata in ospedale.

Cosa è accaduto

Un episodio che ha dell'incredibile, quello verificatosi poco dopo le prime luci dell'alba della mattinata di oggi, giovedì 3 agosto, all'interno di una casa del piccolo Comune Marsicano. Sono all'incirca le ore 7.00, quando per la donna inizia l'incubo: completamente fuori di sé, il convivente si scaglia contro di lei con inaudita violenza e inizia a picchiarla. Temendo per la propria incolumità, e completamente nel panico, la donna ha tentato un gesto estremo pur di sfuggire al pestaggio: dopo aver raggiunto il balcone di casa, al secondo piano, si è lanciata di sotto, riportando nella caduta delle gravi ferite.

L'aggressione ai soccorritori

Allertati da qualche vicino di casa, sul posto si sono precipitati gli operatori del 118, i quali hanno tentato di portare i primi soccorsi alla vittima, ricevendo tuttavia l'ostile accoglienza del compagno della paziente. L'uomo, personaggio peraltro già noto da tempo alle forze dell'ordine per una serie di precedenti, si è scagliato anche contro il personale sanitario, che ha avuto bisogno dell'intervento dei carabinieri della compagnia di Magliano per potere portare a termine le operazioni di assistenza.

La donna è stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila), dove si trova tuttora ricoverata a causa delle lesioni riportate nella caduta dal terrazzo. Agli stessi militari della compagnia di Magliano, che hanno fermato il responsabile del violento episodio, il compito di indagare sulla vicenda.

Il disegno di legge

Susanna Campione (FdI), di recente eletta vicepresidente della Commissione bicamerale per il femminicidio, ha presentato un disegno di legge contro le violenze domestiche.

Un ddl diviso in due parti, con la prima relativa alle "modifiche del codice penale e del codice di procedura penale" . "Penso per esempio alla estensione dell'istituto della ammonimento del questore che è già presente nel nostro ordinamento" , spiega a Fanpage la senatrice di FdI, "ma che in questo disegno di legge viene ampliato nel suo ambito di impiego, soprattutto per una questione anche di prevenzione" . "Oppure penso, per esempio, alle norme sul braccialetto elettronico, laddove il giudice disponga l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima" , precisa Campione.