Il tir ribaltato paralizza l'A29. L'incredibile incidente in autostrada

L'A29 Palermo-Mazara Del Vallo è paralizzata da questa notte a causa di due incidenti separati che hanno bloccato l'autostrada. Impossibile entrare o uscire da Palermo, isolato l'aeroporto Falcone Borsellino che si può raggiungere in tempi celeri solo in treno. Anas al lavoro per cercare di ristabilire la viabilità.

Il tir ribaltato

Il primo incidente, il più grave, si è registrato intorno all'una e trenta tra Carini e Capaci, in direzione Palermo, dove un Tir, che trasportava detersivi, è uscito fuori strada e ha invaso le due carreggiate bloccando l'autostrada sia in entrata che in uscita dalla città. L'autista di 60 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia in codice rosso. Il blocco dell'autostrada ha avuto conseguenze nefaste sul traffico: si sono registrate code chilometriche in entrambe le direzioni mandando all'aria i programmi di chi doveva recarsi al lavoro, a scuola o all'università. Disagi per chi doveva prendere un aereo, vista l'impossibilità di raggiungere l'aeroporto attraverso l'autostrada. Il personale Anas è all’opera dall’1.30 di questa notte. È stato necessario anche l'intervento di una gru che sta operando per rimuovere il mezzo ed è in fase di sollevamento. Anas ha spiegato che nell'incidente si sono segnalate numerosi danni al patrimonio. Una volta completata la rimozione del mezzo, si procederà alla messa in sicurezza delle barriere incidentate per la riapertura che avverrà con corsia di sorpasso chiusa. Dopo sarà necessario far intervenire gli operai Anas per il ripristino del manto stradale e delle barriere di sicurezza che nell'incidente sono andate completamente distrutte e adesso dovranno essere sostituite.

Il maxi tamponamento

Si è verificato un secondo incidente all’altezza dello svincolo di Mondello, aggravando ancora di più la situazione e paralizzando in questo caso l'unica alternativa in uscita dalla città. La presenza di numerosi veicoli coinvolti ha costretto le autorità a chiudere tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni, con conseguenze immediate anche sul traffico registrato sulla statale 113. Lunghe code anche in questo caso.

Nel monitoraggio del traffico di Google Maps l'autostrada è bloccata perdalla circonvallazione di Palermo sino a Villagrazia di Carini, ben oltre lo svincolo per l'aeroporto di Palermo.

Articolo in aggiornamento