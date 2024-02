Si sdraia sui binari, poi entra nel treno e pretende di guidarlo: choc a Guidonia

Momenti di follia alla stazione di Guidonia (Roma), dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 febbraio, un giovane di 25 anni ha dato in escandescenze, sdraiandosi sui binari e poi pretendendo di guidare un treno. Il giovane non si è calmato neppure dopo che sono accorsi gli agenti della polizia, tanto che li ha addirittura aggrediti. La situazione è ritornata alla calma soltanto dopo il fermo.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato intorno alle 15.00 di ieri, allo scalo di piazza Baracca, presso la stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio. Completamente fuori controllo, il 25enne, che arrivava da Roma, si è gettato sui binari, restando sdraiato e attirando l'attenzione di diversi passanti. A causa della situazione, il personale della stazione non ha potuto fare altro che fermare tutte le corse per evitare una tragedia e avvertire le autorità locali.

In tanti hanno cercato di riportare il giovane alla ragione ma questo, dopo essersi alzato, ha raggiunto il treno che aveva vicino e si è diretto verso la cabina di pilotaggio, pretendendo di prendere il posto del macchinista. " Oggi il treno lo guido io ", avrebbe gridato, attirando l'attenzione degli altri avventori in stazione, come riportato da Il Messaggero.

Non c'è stata alcuna possibilità di calmarlo. Il 25enne ha dato letteralmente in escandescenze, arrivando anche ad aggredire una persona. Alla fine sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Tivoli, che hanno tentato di bloccare l'esagitato. Questi, però, si è rivoltato contro gli uomini in divisa, attaccandoli. Si è dunque originata una colluttazione e alla fine i poliziotti hanno avuto la meglio, riuscendo a bloccare il ragazzo, che è stato arrestato. A seguito dell'aggressione subita, gli agenti hanno riportato delle ferite a cui è stata riconosciuta una prognosi di 5 giorni, mentre il giovane si trova ora agli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio. A breve il processo per direttissima.

Allarme sicurezza

Quello di ieri non è stato l'unico episodio difficile che gli uomini in divisa si sono ritrovati a dover gestire. Purtroppo, come denunciato da tempo, nella Capitale e dintorni la situazione dal punto di vista della sicurezza è precaria. L'altro giorno, gli agenti di Tivoli hanno arrestato un 31enne evaso dai domiciliari insieme ai colleghi di San Basilio.