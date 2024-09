Voleva vivere all'occidentale. E il tunisino ammazza l'ex moglie davanti ai figli piccoli

Ascolta ora 00:00 00:00

La loro storia era ormai arrivata al capolinea, così avevano deciso di interrompere la relazione e di separarsi. Ma il corso degli eventi non è stato digerito dal tunisino, che questa notte ha perso la testa, ha impugnato il coltello e ha ucciso la sua ex davanti agli occhi terrorizzati dei figli. La tragedia si è verificata verso mezzanotte a Torino, in via Cigna 66, nel quartiere Barriera di Milano. Per la donna, Nabi Roua, non c'è stato nulla da fare. La sua colpa? Per La Stampa, pare che volesse vivere più "all'occidentale". Ma la condizione di maggiore libertà non sarebbe stata gradita dall'uomo. Che dopo l'orrore ha tentato la fuga, ma è stato rincorso dal figlio 13enne e infine fermato dai carabinieri che lo hanno arrestato.

C'è un particolare che getta ulteriore sconcerto sulla vicenda: il 48enne Ben Alaya Abdelkader, spiega LaPresse, da agosto era sottoposto al divieto di avvicinamento e aveva il braccialetto elettronico (fuori uso, secondo La Stampa). Stando a quanto riferito dall'Ansa, la 34enne avrebbe perso la vita dopo essere stata colpita al torace al culmine di una lite. I sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno da subito capito che le condizioni fossero disperate. Infatti la donna, anche lei di origine tunisina, è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone ma ha perso la vita poco dopo il suo arrivo. Ogni tentativo di tenerla in vita è stato vano: il colpo rifilato dall'ex si è rivelato fatale e non ha lasciato scampo alla 34enne.

A rendere il tutto ancora più macabro è un dettaglio tutt'altro che secondario: i figli hanno assistito alla scena. Sarebbero stati proprio loro a lanciare l'allarme dopo l'accaduto: la figlia adolescente sarebbe scappata dai vicini per chiedere aiuto, mentre il fratello di 13 anni ha chiesto aiuto ai passanti mentre inseguiva il padre che stava scappando in strada.

- che erano già sulle sue tracce, dopo aver ricevuto la segnalazione di un violento litigio - lo hanno bloccato a circa 200 metri dall'edificio in cui abitava la vittima. Il tunisino è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.