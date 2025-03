Si sottopone a intervento chirurgico e non si sveglia più dall'anestesia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un intervento chirurgico che avrebbe dovuto essere una semplice operazione di routine è risultato fatale per una 50enne di Abbadia San Salvatore (Siena). La donna non si è infatti più risvegliata dall'anestesia, gettando nello sconcerto la sua famiglia. Sul caso è stata adesso aperta un'indagine da parte della procura della Repubblica di Arezzo, intenzionata a stabilire le cause del decesso.

Secondo quanto riferito sino ad ora, a perdere la vita è stata Roberta Mazzuoli. La donna aveva necessità di sottoporsi a un intervento agli occhi e per tale ragione si era rivolta al San Giuseppe hospital, una clinica privata di Arezzo. Si trattava di un'operazione oculistica di routine che non avrebbe dovuto destare alcun genere di preoccupazione, invece qualcosa è andato storto. Stando alle ricostruzioni, la 50enne sarebbe deceduta subito dopo aver ricevuto l'anestesia, tanto che l'intervento non sarebbe neppure stato eseguito. Inutili le manovre di rianimazione: Roberta non ha più ripreso conoscenza.

A raggiungere la struttura è stato anche il personale del 118, che non ha potuto fare nulla per salvare la vita alla 50enne, che è stata poi dichiarata morta. Le indagini della procura di Arezzo mirano a fare chiarezza sulla tragedia. Che cosa ha provocato la morte della donna? I soccorsi sono arrivati in tempo, oppure hanno tardato? Sono tutte domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti. Il corpo di Roberta Mazzuoli è stato intanto trasferito all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove sarà probabilmente svolta l'autopsia su disposizione dell'autorità giudiziaria.

La prematura scomparsa della donna ha sconvolto la sua famiglia. Roberta aveva un compagno e un figlio di soli 16 anni. Lavorava come commessa in un supermercato a Piancastagnaio (Siena). La notizia della sua morte ha provocato grande dolore in tutti coloro che la conoscevano. Anche il sindaco di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini si è espresso sulla drammatica vicenda.

Tutta l'amministrazione comunale é rimasta scioccata dalla notizia arrivata nel pomeriggio di ieri e si unisce al dolore della famiglia, porgendole sentite condoglianze. Roberta, che dispensava sorrisi e buonumore ogni volta che la vedevi, ci ha lasciato. Rispettiamo l'appello di Lorenzo, rivolgendole una preghiera"

, ha dichiarato, come riportato da Sienanews.it.