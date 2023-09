Record di furti: 10 colpi in 48 ore, banda di ladri scatenata nel weekend

Nel Trevigiano i ladri si spostano a piedi, commettendo piccoli furti per potersi garantire una fuga agevole. Le denunce arrivano da Gaiarine, piccolo comune della provincia di Treviso, dove nell'ultimo fine settimana i malviventi hanno fatto irruzione in una decina di abitazioni, aggirandosi a piedi fra le case.

L'allarme sul territorio

Le giornate "calde", come riferito dalle autorità del posto, sono state quelle di sabato e di domenica scorsi. Tra le 19.30 e le 20 diversi residenti della zona hanno allertato le forze dell'ordine per denunciare furti o tentativi di furto all'interno delle loro abitazioni. Tutte le segnalazioni concordavano su un punto: i ladri si aggiravano a piedi intorno alle abitazioni. I colpi sono avvenuti in via Mazzul, in strada del Braid e in via XXV Aprile. C'è stato poi un tentativo in via Campagna e in via Francesco da Milano.

Fortuntamente i malviventi non sono riusciti a ottenere un bottino da tutte le loro irruzioni, ma in alcuni casi il furto è andato a buon fine. Dovendosi spostare a piedi, hanno dovuto selezionare la refurtiva, scegliendo solo pochi oggetti di valore e denaro. Le vittime, infatti, hanno parlato di due/tre beni trafugati.

Il modus operandi

Chi li ha visti ha parlato di tre persone a piedi e di due veicoli sospetti. Uno del trio, hanno spiegato i testimoni, aveva la funzione di palo mentre gli altri due agivano indisturbati. Secondo quanto riferito da La Tribuna di Treviso, una volta individuata la casa, i malviventi procedevano facendo dei fori sugli infissi per aprire porte e finestre.

Gli inquirenti stanno ora cercando di reperire tutte le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza per procedere all'identificazione. " Da alcuni filmati che già sono stati acquisiti sono emerse delle informazioni interessanti. Altri elementi molto utili stanno arrivando dal controllo di vicinato. Abbiamo investito sulle telecamere, ora i risultati stanno arrivando ", ha dichiarato il sindaco di Gaiarine Diego Zanchetta, come riportato da Il Messaggero. " Anche il controllo di vicinato è molto attivo, il mio telefono domenica sera ha cominciato a suonare alle 19.45 per smettere dopo le 22. Erano segnalazioni che mi giungevano in continuo e che prontamente giravo ai carabinieri ", ha aggiunto.

L'importanza della comunità