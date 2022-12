Si travestono da carabinieri e svuotano cassaforte: via bottino da 300mila euro

Si presentano alla porta delle vittime ignare travestiti da carabinieri, avanzando la scusa di voler effettuare dei controlli, poi, una volta in casa, estraggono le pistole e minacciano gli abitanti per farsi consegnare il bottino. Questo il modus operandi della banda criminale, già abbastanza nota nella Capitale.

Solo pochi giorni fa i malviventi sono nuovamente tornati in azione, indossando le vesti degli uomini dell'Arma. In tre hanno raggiunto una villa situata nella zona di Villa Verde, fra Casilina e Prenestina, e si sono fatti aprire la porta da un commerciante di circa 50 anni. Vedendo la scritta "carabinieri" l'uomo non ha avuto dubbi, anche perché il trio di banditi ha addirittura mostrato dei tesserini identificativi. L'esercente, specializzato nella vendita di orologi di pregio, ha lasciato entrare all'interno della propria abitazione i falsi militari, ed è stato a quel punto che è scattata la trappola. Invece di procedere con una semplice perquisizione di controllo, come avevano annunciato, i criminali hanno estratto le pistole e preso in ostaggio il malcapitato. Il loro obiettivo è stato subito molto chiaro: volevano accedere alla cassaforte, che il proprietario di casa è stato costretto ad aprire. All'interno della cassetta di sicurezza si trovavano custoditi orologi di grande valore, pezzi che presi insieme valevano circa 300.000 euro. Oltre a ciò, anche 20.000 euro in contanti.

Ottenuto ciò che volevano, i criminali hanno rinchiuso la vittima in una stanza e si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Il commerciante è stato invece soccorso da alcuni vicini, allertati dalle sue grida. Sul posto sono poi intervenute le vere forze dell'ordine, che hanno ascoltato il racconto della vittima. A occuparsi del caso sono gli agenti della polizia di Stato. L'abitazione è stata raggiunta anche da un'ambulanza del 118, anche se l'uomo si è fortunatamente mostrato in buono stato di salute e non ha avuto bisogno dell'aiuto del personale sanitario.

Adesso gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per cercare di rintracciare i membri della banda dei falsi carabinieri. Diversi distretti di polizia sono sulle loro tracce. Fondamentale, oltre alle prove raccolte all'interno della villa, anche la testimonianza del commerciante, che sarebbe riuscito a vedere in volto i criminali.