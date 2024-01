Sicurezza strutture sanitarie, nuovo presidio di polizia all'ospedale di Voghera

Si trova in un’area attigua al Pronto Soccorso ed è operativo dalle 8 alle 20, il nuovo posto di polizia all'ospedale di Voghera (Pavia), attivo ufficialmente dal 15 gennaio, che ha ricevuto oggi la visita delle autorità. Presenti il prefetto di Pavia, il questore e l’assessore regionale alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, a sottolineare l'importanza delle forze dell'ordine e dello Stato in strutture come gli ospedali tristemente presenti nelle cronache di ogni giorno con aggressioni a medici e infermieri e vandalizzazione delle strutture.

Il presidio si aggiunge alle misure di sicurezza integrate già in atto e coordinate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Fra queste, il potenziamento della vigilanza privata, attiva dalle 20 alle 8, e linee punto a punto tra nosocomio e forze di polizia.

Le parole delle autorità

“ Questo presidio fisso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza – ha affermato l’assessore Lucchini – sarà un efficace strumento di deterrenza. Assicurerà, inoltre, un intervento immediato a tutela del personale sanitario e dei pazienti della struttura sanitaria. Non possiamo tollerare aggressioni e violenze ai danni di medici e infermieri. Questo fenomeno risulta in preoccupante crescita e credo sia particolarmente odioso anche perché spesso coinvolge il personale femminile. Per questo, le istituzioni centrali e territoriali devono saper garantire una risposta efficace come questa messa in campo a Voghera ”.

La sicurezza del personale una priorità

" Il nostro personale sanitario - ha sottolineato Lucchini - deve poter operare con la massima serenità sia in corsia che in Pronto soccorso. Ciò va a tutela e nell’interesse di tutti i cittadini, specialmente i più fragili. Esprimo, infine – ha concluso – il mio autentico apprezzamento al prefetto di Pavia Francesca De Carlini e al questore Nicola Falvella che hanno dato pronta attuazione delle indicazioni del Ministro dell’Interno, volte all’innalzamento della sicurezza negli ospedali. Grazie anche all’impegno testimoniato oggi dal Direttore generale dell’ASST, Andrea Frignani “.

Un altro passo avanti per la sicurezza