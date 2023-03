La sindaca dem aumenta l'Irpef. Scoppia la bufera: "Vergognati!"

Si sono presentati all'ultima seduta del consiglio comunale indossando una t-shirt sulla quale era stampata l'immagine di Pinocchio, tratta dal film di Walt Disney. E durante la discussione, hanno esposto uno striscione che recava in bella vista la parola "Vergogna", per protestare contro l'aumento dell'addizionale Irpef decisa dall'amministrazione di centrosinistra. Questa la provocazione di Fratelli d'Italia a Piacenza, concretizzatasi nelle scorse ore. Una protesta simbolica che i consiglieri comunali di FdI Sara Soresi, Nicola Domeneghetti e Gloria Zanardi hanno inscenato nei confronti della giunta "dem" guidata da Katia Tarasconi, accusata di non aver mantenuto la promessa di non aumentare le tasse fatta ai tempi della scorsa campagna elettorale.

Lo striscione provocatorio è stato srotolato ed esposto insieme agli esponenti locali della Lega, al termine di sei ore di dibattito sul provvedimento. La maggioranza di sinistra ha comunque votato favorevolmente all'aumento dell'Irpef. E dopo aver fatto presente di aver alzato la quota dell’esenzione da 11mila a 15mila euro, i consiglieri del Partito democratico avrebbero giustificato il voto con la necessità di rendere più efficiente il Comune, accusando l'opposizione di aver mancato di rispetto al consiglio a causa del gesto teatrale. La reazione di Fratelli d'Italia non si è tuttavia fatta attendere, in una nota pubblicata sui social dalla consigliera Soresi e sostenuta dai compagni di partito Domeneghetti e Zanardi.