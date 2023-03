"La sinistra protegge la privacy dei delinquenti". Salvini gela i dem sulle borseggiatrici

Ha fatto molto discutere il post di Monica Romano, consigliere del Pd a Palazzo Marino, con il quale vengono stigmatizzati i video che ritraggono le borseggiatrici di Milano che operano soprattutto nelle stazioni e sui treni della metropolitana. " Quest'abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante ", ha dichiarato l'esponente dem. La risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere.

Parole che hanno avuto un'enorme eco, soprattutto perché accompagnate da una furiosa polemica da parte di chi lamenta di subire quotidianamente la violenza delle borseggiatrici, senza che vi sia un reale intervento di contrasto. Cittadini che si sentono anche presi in giro dalle parole di Monica Romano, non tutelati dai propri amministratori comunali che, invece, si preoccupano di preservare la privacy dei malviventi. " La smettano, sia quelli che realizzano i video, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali - di spacciare la loro violenza per senso civico, perché non è senso civico. Le cittadine e i cittadini che sanno davvero che cos'è il senso civico alzino la voce e invitino a spegnere le fotocamere, perché non è così - trasformando le persone in bersagli - che si ottiene giustizia ", ha proseguito il consigliere.

In tanti hanno chiesto a Romano se lei abbia mai preso un mezzo del trasporto locale, fosse anche una metropolitana all'interno della cinta dei bastioni, nell'ultimo periodo. Perché non serve certo andare in periferia per imbattersi nelle borseggiatrici, che definiscono "lavoro" l'abitudine di mettere le mani nelle tasche delle loro vittime per portare via i loro effetti personali. La rabbia dei cittadini, i cui sentimenti davanti all'ennesima mancanza di rispetto non sono evidentemente contemplati dai dem, è stata definita una "campagna d'odio" dal Partito democratico, che ancora una volta dimostra di essere scollato dalla realtà. Tanti, invece, i ringraziamenti non solo alle pagine Instagram che si impegnano a segnalare le borseggiatrici, sollevando l'attenzione dei fruitori, ma anche a Striscia la notizia, che da mesi è impegnata in questo senso, con servizi frequenti che mostrano le malviventi all'opera.