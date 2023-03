Metropolitana, slitta ancora il collegamento con Monza: "Sala inadeguato"

Il prolungamento della linea metropolitana M1, che dovrebbe collegare Milano a Monza non verrà completato prima del 2026. Sembrano essere interminabili i lavori per la realizzazione di un tratto di lunghezza inferiore a 3 km, ossia l'ultimo troncone che unirebbe la città di Sesto San Giovanni al capoluogo brianzolo. La responsabilità dei lavori è in capo al Comune di Milano ed era previsto che il termine venisse fissato per il 2024. Ora, invece, si scopre che serviranno almeno altri due anni più per raggiungere il risultato, ennesima dimostrazione dell'incapacità gestionale di Beppe Sala per una città come Milano.

Il capolinea della linea rossa è al momento la stazione Fs di Sesto San Giovanni e per arrivare a Monza basterebbero solo altre due fermate. Antonio Lamiranda, assessore del comune di Sesto San Giovanni con delega a urbanistica, strade e infrastrutture, aveva già lanciato l'allarme mesi fa a seguito di un sopralluogo effettuato a ottobre. " Ci sono stati troppi ritardi ed errori. I timori che avevo, dopo il sopralluogo di ottobre scorso al cantiere della stazione M1 Restellone, sull’effettiva non apertura del prolungamento, indicati dal Comune di Milano per fine 2024, si sono materializzati ", spiega dalle colonne del quotidiano Libero.

Ora, però, è lo stesso sindaco Roberto Di Stefano ad alzare la voce contro Sala, che per la nuova struttura amministrativa è anche sindaco della Città metropolitana di Milano, non solo del capoluogo: " Ho depositato un'interrogazione in Consiglio metropolitano sull'ennesimo slittamento dei lavori per il prolungamento della linea M1, che collegherebbe Sesto San Giovanni e Monza. Questa è l'ennesima dimostrazione dell'indifferenza del sindaco Sala verso i cittadini dell'area metropolitana di Milano ". Come spiega il sindaco del grande centro urbano alle porte di Milano, a causa dei ritardi dovuti alle mancanze di Milano e di MM, l'impresa che sta conducendo i lavori ha deciso di chiedere la risoluzione del contratto.