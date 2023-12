Truffa dello specchietto, il colpo non va a segno: "Fate tutti così..."

Truffa dello specchietto neutralizzata da una giovane mamma di Roma che, consapevole del raggiro sempre in agguato, non si è lasciata ingannare dal malvivente, riuscendo addirittura a metterlo in fuga. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, che ha riportato la vicenda, l'episodio si è verificato alcuni giorni fa, intorno alle ore 22.30, in via Fabiano Landi a Casal Bernocchi, nella periferia di Roma.

La donna si trovava in auto insieme al marito e al figlio e aveva appena superato un posto di blocco dei carabinieri quando il truffatore è entrato in scena. Prima il colpo, probabilmente provocato con un sasso, che ha fatto inizialmente pensare a un urto, poi un tizio in motocicletta le si è fermato davanti, attirando la sua attenzione.

L'imbroglio scoperto

Si tratta ormai di una truffa ben nota e riconoscibile. Il trucchetto è molto semplice: il malvivente solitamente usa un sasso contro l'auto presa di mira, così da simulare un urto, e poi comincia a lamentarsi, accusando la vittima di avergli rovinato lo specchietto. E proprio questo stava cercando di fare il truffatore che si è trovata ad affrontare la giovane donna.

" Ero con mio figlio piccolo in macchina e l'uomo non si era reso conto che c'era mio marito, seduto nel sedile posteriore. Si è fermato dicendomi che avevo urtato lo specchietto della moto, ma ricordandomi di altre testimonianze, mi sono limitata a dirgli di seguirmi in quanto aveva appena superato un posto di blocco dei carabinieri ", ha raccontato la giovane a Il Messaggero.

Si tratta della soluzione migliore quando ci si trova di fronte a simili casi. Il truffatore, infatti, non accetterà mai il coinvolgimento delle forze dell'ordine. Ecco perché per scoprire l'inganno è sempre meglio rivolgersi agli uomini in divisa. Dal momento che il posto di blocco dei carabinieri si trovava a poca distanza, la donna ha proposto di raggiungerli, ed è stato a questo punto che il truffatore, che stava già parlando di risarcimento per lo specchietto, ha fatto un passo indietro, andando addirittura a nascondersi in una strada vicina.

Lo stesso modus operandi