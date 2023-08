Sorpreso con una cassaforte in strada a Roma: 35enne in manette

Ascolta ora: "Sorpreso con una cassaforte in strada a Roma: 35enne in manette"

Di certo una scena inusuale, quella apparsa dinanzi agli occhi dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Roma lo scorso martedì 15 agosto, quando, dopo essere giunti sul posto indicato da una segnalazione, hanno trovato un individuo in mezzo alla strada intento a prelevare del denaro da una cassaforte appena scassinata: per il responsabile, un uomo di 35 anni già noto alle forze dell'ordine a causa di una serie di precedenti, è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana in caserma.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso martedì, a seguito di un allarme lanciato al 112: stando alla segnalazione giunta al numero unico per le emergenze, in via Fonte Buono, a Roma, un uomo stava forzando una cassaforte in mezzo alla strada. Quando i militari del nucleo operativo radiomobile della Capitale sono giunti sul posto, hanno effettivamente riscontrato la presenza di un individuo che, dopo aver forzato la cassaforte, stava impossessandosi di banconote di piccolo taglio.

Gli uomini dell'Arma hanno quindi bloccato l'uomo, che è stato trovato in possesso di 250 euro in contanti e di uno zainetto contenente quattro computer portatili: dopo le prime verifiche, il responsabile è risultato essere un 35enne peraltro già colpito da misure restrittive. Gravemente indiziato del reato di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a cui era sottoposto, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, l'uomo è stato tratto in arresto.

Gli accertamenti successivi effettuati dagli inquirenti dell'Arma hanno consentito di ricostruire l'intera vicenda. I beni di cui il pregiudicato era stato trovato in possesso, infatti, provenivano da un centro sportivo della vicina via Aristide Leonori, da cui erano stati verosimilmente sottratti. A seguito di un accurato sopralluogo nei locali del centro, i carabinieri hanno appurato che il malvivente era entrato nell'edificio dopo avere forzato una porta di ingresso secondaria. Il responsabile della struttura ha pertanto presentato querela e tutta la refurtiva sottratta nel pomeriggio è stata restituita al legittimo proprietario.

Il 35nne, invece, è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha innanzitutto convalidato l'arresto e quindi disposto per lui l'obbligo di presentazione quotidiana in caserma.